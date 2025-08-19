Detienen en Chad al hijo del fundador de Boko Haram junto a otros seis yihadistas

Lagos, 19 ago (EFE).- El hijo de Muhammad Yusuf, fundador del grupo yihadista Boko Haram y combatiente de la Provincia del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP), fue detenido en Chad, según confirmaron a EFE fuentes militares.

Se trata de Muslim Mohammed Yusuf, de 18 años, quien fue arrestado junto a otros seis yihadistas en el país centroafricano, precisaron este lunes, aunque no detallaron la fecha de captura.

“Recibimos el informe sobre la detención de Muslim, hijo de Muhammad Yusuf, en Chad. Fue arrestado con seis miembros de la célula terrorista que lideraba en ese país”, declaró la fuente militar bajo condición de anonimato.

“Es un destacado combatiente de ISWAP y su detención supone, sin duda, un duro golpe para el grupo”, valoró.

Muslim nació poco antes de que su padre y decenas de miembros de Boko Haram fueran abatidos en 2009 durante una gran operación militar.

El joven es hermano menor de Habib Yusuf, conocido como Abu Musab Al-Barnawi, quien fue líder de ISWAP y segundo hijo de Muhammad Yusuf, confirmado muerto por el Ejército en 2021.

“Su arresto representa un gran impulso en la guerra contra los terroristas. Podría facilitar la captura de otros líderes en Nigeria, Chad y otros países”, subrayó el militar.

Otra fuente castrense, que participó de la operación Hadi Kai, desplegada en el estado de Borno (noreste de Nigeria), también confirmó a EFE el reporte de la detención del joven.

“Sí, fue arrestado junto a miembros de su célula. En los próximos días deberíamos tener más detalles sobre cómo ocurrió la operación”, señaló sin dar más detalles.

El portavoz de la policía chadiana, Paul Manga, confirmó el arresto, afirmando que los sospechosos eran «bandidos que operaban en la ciudad» sin documentación legal, según reportaron medios locales este martes.

El grupo yihadista ganó notoriedad mundial en 2014, cuando secuestró a 276 niñas en una escuela en la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, que sufre ataques de Boko Haram desde el 2009.

La violencia se intensificó en 2016 tras la aparición de su escisión, la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP), grupo del que ahora es rival.

Ambos grupos buscan imponer un Estado islámico en Nigeria, donde la mayoría de su población profesa la religión musulmana en el norte y predomina el cristianismo en el sur. EFE

