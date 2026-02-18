Detienen en Rusia a joven que planeaba atentado con bomba contra alto funcionario

Moscú, 18 feb (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) detuvo en la región siberiana de Cheliábisnk a un joven de 18 años que planeaba un atentado terrorista con bomba contra un alto funcionario por orden de los servicios de inteligencia ucranianos, según informó hoy el departamento de prensa del FSB.

«Fue detenido un residente de Cheliábinsk, nacido en 2007, que por orden de una organización terrorista auspiciada por los servicios de inteligencia de Ucrania planeaba cometer un atentado terrorista con un artefacto explosivo artesanal», indicó el FSB en un comunicado publicado en su portal oficial.

El servicio de seguridad difundió por la televisión rusa un vídeo con la detención del joven y parte del interrogatorio, durante el cual confesó que la orden era «matar a algún alto funcionario» por orden de un representante de la inteligencia ucraniana que contactó con él por medio de Telegram.

Durante las investigaciones se estableció que el detenido contactó con la parte ucraniana por iniciativa propia y siguiendo las instrucciones de su patrocinador ucraniano fabricó un artefacto explosivo.

«En la vivienda del detenido fue requisado alrededor de un kilogramo y medio de una sustancia explosiva artesanal, un diario personal con anotaciones en ucraniano que confirman sus actividades ilegales y medios de comunicación para contactar con su patrocinador», añadió el FSB.

Según el servicio, el detenido «reconoció su culpa y coopera con la investigación».

El joven, contra el que fueron incoadas causas penales por intento de atentado terrorista, adquisición ilegal, tráfico o uso de sustancias explosivas, fabricación ilegal de sustancias y dispositivos explosivos, fue arrestado por dos meses.

Este mismo miércoles un tribunal militar ruso condenó a dos adolescentes a 7 y 7,5 años de cárcel por incendiar un helicóptero Mi-8 en un aeródromo militar de la región siberiana de Omsk en septiembre de 2024.

Según el FSB, los menores prendieron fuego al helicóptero por orden de un desconocido que los contactó en las redes sociales y les ofreció 20.000 dólares.

Además, la Justicia rusa les obligó a pagar los daños, que ascienden a 668 millones de rublos (8,74 millones de dólares).

Los menores de edad cumplirán parte de su condena en un centro de reeducación y el resto en una cárcel común. EFE

