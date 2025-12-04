The Swiss voice in the world since 1935
¿Cómo debería un país neutral como Suiza manejar las exportaciones de armas a zonas de conflicto?

Reportera especializada en asuntos exteriores suizos, con un trabajo paralelo como subeditora en la redacción en inglés. Anteriormente, me enfoqué en la desinformación y la verificación de hechos, que todavía produzco ocasionalmente.

La legislación suiza prohíbe la venta de armas fabricadas en el país a naciones en guerra. Sin embargo, eso podría estar a punto de cambiar: el Parlamento está debatiendo enmiendas a la Ley de Material Bélico.

La medida llega después de que Suiza fuera criticada por impedir que Alemania y otros países reexportaran armas suizas a Ucrania, una decisión que llevó a europeos a cortar relaciones con los fabricantes de armas suizos.

Recientemente, un comité parlamentario votó a favor de permitir, bajo ciertas condiciones, la exportación y reexportación de armas a países involucrados en conflictos. El Senado tiene previsto votar sobre este asunto este invierno.

¿Cuáles cree que son los pros y los contras de que Suiza permita que sus armas lleguen a zonas de conflicto? ¿Y cómo cambiaría eso su percepción de la neutralidad suiza?

Texswiss
Texswiss
¿Qué sentido tiene tener una industria armamentística si las armas no se pueden utilizar? Dicho esto, es un triste comentario sobre la evolución humana que las naciones se vean obligadas a gastar recursos limitados en herramientas de muerte cuando la humanidad estaría mucho mejor servida mejorando la vida de la gente corriente.

What’s the point of having an arms industry if the weapons can’t be used? That said, it’s a sad commentary on human evolution where nations are forced to spend limited resources on tools of death when humanity would be much better served improving the lives of ordinary people.

Sera wilkens
Sera wilkens
¿Cómo podemos venir a vivir a este país

Comment peut-on venir vivre dans ce pays

Ulmer
Ulmer
Eso sería pedirle demasiado a Suiza.__Si el Vaticano tuviera una industria armamentística, suministraría armas de la misma manera...

Das wär zuviel verlangt von der Schweiz.__Hätte der Vatikan eine Waffenindustrie, würde er genauso Waffen liefern ...

blob
blob
Como pacifista convencido, estoy a favor de una prohibición total de la exportación de armas a zonas de guerra. Sí, la práctica actual demuestra realmente que es necesario endurecer las leyes pertinentes para que no se pueda hacer dinero sin escrúpulos a través de terceros países.____La neutralidad tiene su precio y sólo es c o s e q u e n t e creíble.____En los conflictos armados, miles y miles de personas quedan altamente traumatizadas - las cicatrices permanecen incluso después del eventual tratamiento; los heridos...

Als überzeugte Pazifistin stehe ich ein für das totale Verbot der Ausfuhr von Waffen in Kriegsgebiete. Ja, eigentlich zeigt sich durch die aktuelle Praxis, dass die entsprechenden Gesetze verschärft gehören, damit die skrupellose Geldmacherei nicht über Drittländer vonstatten gehen kann.____Neutralität hat ihren Preis und ist ausschliesslich k o s e q u e n t glaubhaft.____In den kriegerischen Auseinandersetzungen werden Abertausende von Menschen hochgradig traumatisiert - die Narben bleiben auch nach der allfälligen Aufarbeitung zurück; versehrte Menschen eben...

swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
Es puramente un negocio que debe gestionarse de cerca. Suiza no fabrica armas de destrucción masiva, por lo que no hay ningún problema en fabricar y vender armas pequeñas, bombas o proyectiles. La calidad suiza no es barata, así que no me preocuparía que de repente los países empezaran a comprar balas suizas y armas pequeñas suizas.

It is purely a business which needs to be closely managed. Switzerland does not manufacture weapons of mass destruction and so small arms or bombs or projectiles are surely okay to be manufactured and sold. Swiss quality is not cheap, so I would not worry that suddenly countries start to buy Swiss bullets and swiss small arms.

gbmwtr@bluewin.ch
gbmwtr@bluewin.ch
Bien. Mantén la neutralidad... hasta que se trate del dinero...

Na ja. Neutralität bewahren... bis es ums Geld geht...

Geraldine Wong
Geraldine Wong SWI SWISSINFO.CH
@gbmwtr@bluewin.ch

Europa está gastando mucho en defensa y algunos fabricantes de armas suizos temen no recibir parte de ese pastel: https://www.swissinfo.ch/eng/switzerlands-neutrality-is-holding-back-its-defense-industry/89238160

Europe is going on a bit of a defence spending spree at the moment and some Swiss arms manufacturers are worried they're not getting a piece of that pie: https://www.swissinfo.ch/eng/switzerlands-neutrality-is-holding-back-its-defense-industry/89238160

ProperD
ProperD
No veo por qué "neutral" y "exportación de armas a zonas de conflicto" están en la misma frase. Quiero decir... ¿qué tiene eso de neutral

I don't see why "neutral" and "arms exports to conflict zones" are in the same sentence. I mean...what's so neutral about that

Geraldine Wong
Geraldine Wong SWI SWISSINFO.CH
@ProperD

Gracias por su comentario, ProperD. De hecho, algunas personas sostienen que permitir las exportaciones y reexportaciones de armas fabricadas en Suiza supondría una violación de la neutralidad militar de Suiza, que data de hace mucho tiempo...

Thanks for your comment, ProperD. Indeed, some people argue that allowing exports and re-exports of Swiss-made arms would be a breach of Switzerland's long-standing military neutrality ...

