Discurso de Lacalle Pou en el aniversario del Partido Nacional genera gran expectativa

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Montevideo, 8 ago (EFE).- El expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou hablará este domingo en un acto enmarcado en el 190 aniversario del opositor Partido Nacional, un hecho que ha generado expectativa en su fuerza política y que ha sido destacado por sus integrantes.

Desde que dejó la Presidencia el 1 de marzo de 2025 tras gobernar el país suramericano por cinco años, el exmandatario participó en pocas actividades de carácter público.

En diálogo con la Agencia EFE, la senadora Graciela Bianchi apuntó que la presencia de Lacalle Pou «es una satisfacción muy grande» y dijo estar de acuerdo con la estrategia que él está siguiendo.

En ese sentido, hizo hincapié en la labor que están llevando a cabo los legisladores y remarcó que no es el expresidente quien debe intervenir en este momento, aunque aclaró que «está permanentemente sobre todos los temas de fondo».

Consultada sobre si Lacalle Pou será el candidato del Partido Nacional en las elecciones presidenciales de 2029, Bianchi dijo que no tiene «ninguna duda» que así será.

«No han aparecido otras personas que lleguen a tener posibilidades de discutirle el liderazgo. Es un dato de la realidad. Veremos con tranquilidad más cerca de las elecciones», enfatizó.

Por su parte, el senador Martín Lema valoró lo que Lacalle Pou representa para su fuerza política y dijo que sabiendo como toma el partido su presentación tendrá únicamente que ver con los 190 años que este cumple.

Sobre las próximas elecciones, aseguró que hay que ir paso a paso. «Estamos en el año 2026. Hay tiempos a desarrollarse. Luis hizo tremendo gobierno. Un gobierno donde se convivieron con diferentes crisis: la pandemia, la crisis hídrica o el conflicto de Ucrania, que trajo consecuencias a nuestro país», apuntó.

Por otro lado, destacó a la militancia que tiene el Partido Nacional y subrayó que esta fuerza tiene «muchísimo para ofrecerle al país».

Mientras tanto, el senador Sebastián Da Silva apuntó que la presencia de Lacalle Pou es algo lógico, agregó que para la gente de su partido es una alegría verlo de nuevo y dijo que cree que su discurso se centrará en el camino de la fuerza política hacia su bicentenario.

«La fiesta de los 190 años es una fiesta preciosa y que Luis hable, también. Tampoco una imagina que va a ser un discurso de coyuntura. Me imagino que va a ser una especie de atalaya que mira hacia los 200 años del partido», sentenció. EFE

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