Disturbios al final de una multitudinaria marcha por la vivienda en Barcelona

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Una multitudinaria marcha por el derecho a la vivienda en la ciudad española de Barcelona terminó en disturbios la noche del lunes, con choques entre la policía y algunos manifestantes, que quemaron objetos, observó un periodista de la AFP.

La protesta, en la que participaron miles de personas en la ciudad de la región de Cataluña, en el este del país, transcurrió pacíficamente hasta el final, cuando manifestantes comenzaron a lanzar objetos a la policía, que respondió con cargas, en pleno centro de la ciudad.

En medio de las escaramuzas, personas quemaron objetos, como contenedores de basura.

La demostración de Barcelona se inscribe dentro de la ola de protestas por el acceso a la vivienda tras el desalojo hace dos semanas en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 obligada a abandonar el piso en el que había vivido durante siete décadas.

El sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid y otras ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis, mientras cientos de personas acampan desde hace una semana en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para presionar a favor de reformas.

La protesta en Barcelona estaba originalmente prevista para el sábado, pero fue pospuesta a este lunes por lluvias torrenciales que cayeron sobre la capital catalana.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, luego de que el Congreso le tumbara un paquete de medidas destinadas a contrarrestar la crisis de la vivienda.

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