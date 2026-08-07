Dominicana domina en atletismo y los esports debutan en los Centrocaribes 2026

afp_tickers

Compartir

5 minutos

República Dominicana superó el jueves las 100 medallas en los Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, al sumar títulos en atletismo y karate, mientras que los deportes electrónicos hicieron su debut en los Juegos.

La delegación dominicana alcanzó 30 medallas de oro y recuperó el quinto lugar del medallero con 118 en total.

En la jornada, los anfitriones pasaron a liderar la cosecha de títulos en atletismo, al conquistar cuatro medallas de oro y alcanzar 11 títulos en la disciplina, por delante de México, que suma ocho.

En gimnasia artística, la delegación mexicana repuntó en el medallero al sumar dos platas y un bronce. Natalia Escalera fue segunda en la viga, Paulina Guerra obtuvo la plata en piso e Isaac Núñez ganó el bronce en barra horizontal.

Los esports iniciaron por primera vez en unos Juegos Centroamericanos, con al menos 80 jugadores de 11 países que compitieron en Street Fighter 6, eFootball y League of Legends.

Las finales por las medallas se disputarán el viernes. La gran figura es el dominicano Saúl Mena, jugador profesional de Street Fighter 6.

– Dominicana toma el control –

La dominicana Rosa Ramírez abrió la jornada dorada en atletismo al revalidar su título en lanzamiento de peso femenino con un registro de 18.60 metros.

«Representar a mi país me enorgullece. Mi estrategia siempre fue mental. No importa lo listo que estés, hay que ir con la mente preparada», dijo Ramírez.

Liranyi Alonso sumó dos oros. Ganó los 200 metros con un tiempo de 23.07 segundos e integró el equipo dominicano que se impuso en el relevo femenino 4×100 metros junto a Patricia Seno, Fiordaliza Cofil y Estrella de Aza.

El cuarteto marcó 43.00 segundos y mejoró el récord de los Juegos de 43.17 establecido por Cuba en los Centrocaribes de San Salvador 2023.

«Feliz, muy contenta. Amo correr. Estoy preparada para todas las competencias que vengan. Este era el evento más esperado porque es en mi tierra y se pudo lograr», dijo Alonso.

La atleta de 20 años suma un total de cuatro medallas de oro. Es la única atleta dominicana en lograr esta hazaña en Santo Domingo 2026.

En el relevo masculino 4×100 metros, los dominicanos Franquelo Pérez, Melbin Marcelino, Yohandris Andújar y Yancarlos Martínez conquistaron el oro con un tiempo de 37.98 segundos. El cuarteto superó el récord de 38.24 establecido por Trinidad y Tobago en los Juegos de Mayagüez 2010.

Granada también celebró su primer oro del certamen gracias a Anderson Peters en lanzamiento de jabalina. El medallista olímpico de París 2024 y dos veces campeón mundial ganó con un lanzamiento de 83.95 metros.

En karate, República Dominicana domina provisionalmente la disciplina con cuatro títulos, uno más que Colombia.

El equipo femenino de kata, integrado por María Dimitrova, Belén Guzmán, Perla Peralta y Carla Espejo, ganó el oro tras vencer 5-0 a Venezuela.

Thalia Terreo también subió a lo más alto del podio en kumite -55 kilogramos, al derrotar 10-3 a la cubana Baurelys Torres.

– Venezuela impone su fuerza en las pesas –

Venezuela mostró su «fuerza» en levantamiento de pesas en la jornada del jueves, al cosechar cinco de sus siete títulos en la disciplina.

El medallista olímpico Julio Mayora ganó dos títulos en la categoría de 79 kilogramos, mientras que Génesis de Rodríguez también sumó dos oros en los 58 kilogramos.

Reinner Arango aportó otro título para la delegación venezolana en los 71 kilogramos.

México, líder del medallero, continuó sumando títulos en natación artística, esgrima, pentatlón moderno, tiro deportivo y gimnasia artística.

A dos días del cierre del evento deportivo, México lidera con 150 medallas de oro y 348 preseas. Colombia sigue segunda con 77 títulos y 235 metales, seguida por Cuba (42), Venezuela (35) y República Dominicana (30).

— Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 tras las finales disputadas este jueves:

País Oro Plata Bronce Total

México 151 101 98 350

Colombia 77 86 73 236

Cuba 42 40 51 133

Venezuela 35 53 88 176

República Dominicana 30 29 59 118

Puerto Rico 28 30 44 102

Guatemala 15 29 38 82

El Salvador 6 4 12 22

Costa Rica 5 6 14 25

Panamá 5 6 6 17

Trinidad y Tobago 5 5 10 20

Guyana 3 1 2 6

Aruba 2 2 4 8

Guadalupe 2 0 3 5

Barbados 1 5 1 7

Honduras 1 4 4 9

Jamaica 1 3 6 10

Haití 1 1 3 5

Granada 1 0 1 2

Nicaragua 0 2 3 5

Islas Vírgenes EE. UU. 0 1 3 4

Bahamas 0 1 2 3

Bermudas 0 1 2 3

Islas Vírgenes Británicas 0 1 0 1

Belice 0 0 1 1

Islas Caimán 0 0 1 1

Curazao 0 0 1 1

Surinam 0 0 1 1

San Vicente y las Granadinas 0 0 1 1

str/afc/lp/ag