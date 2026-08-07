Dos muertos y un herido a causa de ataque de dron ucraniano en Crimea

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Moscú, 7 ago (EFE).- Un dron ucraniano impactó contra un edificio residencial en Kerch, en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, informaron este viernes las autoridades regionales prorrusas.

«Durante otro ataque enemigo en Crimea, un dron ucraniano impactó contra un edificio de apartamentos en Kerch. Lamentablemente, hay víctimas civiles: dos personas fallecieron y otra resultó herida», comunicó el gobernador regional, Serguéi Aksiónov, en sus redes sociales.

Según el ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche las defensas antiaéreas «interceptaron y aniquilaron 203 drones ucranianos de ala fija» sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro..

Se registraron ataques contra un centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en la ciudad de Yekaterimbugo, en los Urales.

Esta semana al menos siete personas murieron debido al impacto de un dron en una concurrida playa de Gelendzhik (Rusia), a orillas del mar Negro. EFE

mos/fpa