Ecuador captura a presunto cabecilla de disidencia de FARC en zona fronteriza con Colombia

2 minutos

Quito, 17 feb (EFE).- El Ejército ecuatoriano informó este martes de la captura de alias ‘Camilo’, presunto cabecilla de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), perteneciente al Frente Oliver Sinisterra (FOS).

En una operación realizada en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, también se detuvo a otras diez personas presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, como extorsiones, tráfico de armas, amedrentamiento y protección armada de minería ilegal en la zona.

En sus redes sociales, el Ejército informó de que al ingresar en una vivienda de madera que funcionaría como base clandestina, el personal militar fue recibido con disparos.

En respuesta, aplicó el uso progresivo de la fuerza y tomó control del sector. Durante el enfrentamiento se detuvo al colombiano Kevin Daniel R. C., alias ‘Camilo’, junto con diez ecuatorianos, de los cuales uno resultó herido y fue evacuado con vida al Hospital Civil de Esmeraldas tras recibir primeros auxilios.

En el lugar se decomisó un arsenal que evidencia capacidad operativa organizada, como un fusil AR15 calibre 5,56 milímetros (mm), una pistola traumática, tres escopetas artesanales, dos cargadores 5,56 mm, dos cargadores 9 mm, 51 cartuchos 5,56 mm, 27 cartuchos 9 mm y 2 cartuchos 12GA, detalló.

Desde inicios de 2024, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción.

El Gobierno atribuye los niveles de violencia sin precedentes que atraviesas Ecuador a las bandas del crimen organizado vinculadas, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a la declaratoria de 2024, el año 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

sm/sbb