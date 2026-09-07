Ecuador deporta a cinco colombianos y tres venezolanos en operativo de control migratorio

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Quito, 7 sep (EFE).- Ecuador deportó a cinco ciudadanos colombianos y tres venezolanos durante un operativo de control migratorio realizado en el sur de la ciudad de Quito, entre ellos un hombre que tenía una orden de captura vigente en Colombia por hurto calificado y agravado, informó este lunes el Ministerio del Interior en su cuenta de X.

El operativo fue ejecutado por la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía Nacional, en el sector de La Michelena, donde las autoridades identificaron al ciudadano colombiano requerido por la justicia de su país.

El intercambio de información con las autoridades colombianas permitió confirmar que sobre el hombre pesaba una orden de captura emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.

En el mismo operativo fueron deportados otros cuatro colombianos y tres venezolanos por encontrarse «inmersos en diferentes causales de deportación previstas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana», aunque la cartera de Estado no precisó los motivos en cada caso.

En ese mismo sector, agentes de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas desplegaron el pasado domingo varios operativos de control que dejaron, entre otros resultados, nueve personas detenidas, siete locales comerciales clausurados y varias cantidades de droga incautadas.

El pasado 3 de agosto, el presidente Daniel Noboa anunció el despliegue de 4.000 policías y militares adicionales en Quito para reforzar las operaciones contra el crimen organizado.

La decisión se ejecutó tras las denuncias por un aumento de los robos en las últimas semanas y el hallazgo de un cuerpo colgado de un puente el 29 de julio. EFE

af/eav