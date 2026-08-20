Ecuador inicia gestiones para repatriar los restos de director de Inteligencia desde Kenia

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Guayaquil (Ecuador), 19 ago (EFE).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador informó este miércoles que gestiona con la embajada en Sudáfrica, con representaciones diplomáticas de países amigos y con las autoridades de Kenia el proceso para la repatriación de los restos del director de Inteligencia, Michele Sensi-Contugi, y de su esposa, Stephany Hollihan, fallecidos en un accidente de helicóptero en el norte del país africano.

Ecuador no cuenta con una misión diplomática residente en Kenia, por lo que ha acudido a naciones amigas para realizar las gestiones necesarias para traer los restos del funcionario y de su esposa al país andino, donde se realizará un funeral de Estado, según ordenó el presidente, Daniel Noboa.

«La Cancillería mantendrá un seguimiento permanente de las gestiones diplomáticas que sean necesarias y brindará el acompañamiento correspondiente, a fin de facilitar el proceso para la repatriación de sus restos y coordinar de manera conjunta con los ministerios de Defensa Nacional y del Interior la organización del funeral», señaló la cartera de Estado en un comunicado.

El director de Inteligencia y su esposa perdieron la vida este miércoles en un accidente que dejó siete fallecidos (seis pasajeros y el piloto), después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara a las 09:13 hora local (06:13 GMT) en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, según informó la Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA).

La aeronave, un Eurocopter EC130 B4, cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro cuando se produjo el siniestro.

Los equipos de rescate, con miembros de la Cruz Roja keniana, emplearon drones para inspeccionar la zona, remota y de difícil acceso, y las autoridades de ese país abrieron una investigación para determinar las causas del accidente.

Producto del siniestro también falleció José Alberto Suárez, presidente y gerente general de tres cadenas locales de Telemundo en Florida, según informó el canal en un comunicado firmado por sus máximos directivos.

Sensi-Contugi, de 44 años, era amigo personal del presidente Noboa y uno de sus funcionarios de mayor confianza. Dirigía el Centro Nacional de Inteligencia desde enero de 2024.

El funcionario también tuvo un breve paso por el Ministerio de Gobierno, cartera que encabezó entre abril y agosto de ese mismo año.

Noboa, quien se encuentra en China en una visita oficial, declaró tres días de luto nacional y dispuso que la bandera del país permanezca izada a media asta hasta el sábado en todos los edificios públicos.

Además, ordenó que la Casa Militar Presidencial otorgue medidas de seguridad y protección a sus hijos y a otros familiares que requieran esas medidas tras realizarles informes de riesgo. EFE

cbs/rrt