Ecuador inicia tercer periodo de toques de queda nocturnos en 4 provincias por violencia

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Guayaquil (Ecuador), 17 sep (EFE).- Cuatro provincias de Ecuador que tienen altos índices de violencia atribuidos al crimen organizado estarán desde la medianoche de este jueves, y durante dos semanas, bajo toques de queda nocturnos, una medida que se da por tercera vez en lo que va del año.

La restricción, anunciada el pasado viernes por el ministro del Interior, John Reimberg, y oficializada el martes en un decreto por el presidente, Daniel Noboa, estará vigente desde este jueves entre las 00:00 hora local (5:00 GMT) y las 5:00 (10:00 GMT) hasta el 30 de septiembre en Guayas, cuya capital es Guayaquil; Los Ríos, Manabí y El Oro, fronteriza con Perú.

Con esta medida, las fuerzas de seguridad buscan intensificar las operaciones contra los grupos criminales, a los que las autoridades atribuyen la escalada de violencia sin precedentes que se registra en el país andino en los últimos años. EFE

cbs/rml