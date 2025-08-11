Ecuador lamenta la muerte de Miguel Uribe y condena «firmemente toda forma de violencia»

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 11 ago (EFE).- El Gobierno ecuatoriano expresó este lunes su «más profundo pesar» por la muerte del senador y aspirante presidencial de Colombia Miguel Uribe Turbay, tras más de dos meses de hospitalización por heridas sufridas en un atentado, y condenó y rechazó «firmemente toda forma de violencia».

«El Gobierno de la República del Ecuador ante el sensible fallecimiento del señor Miguel Uribe Turbay expresa su más profundo pesar y extiende sus sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo de la República de Colombia», señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en un comunicado.

Además de condenar «toda forma de violencia», el Gobierno del presidente Daniel Noboa también aseguró que se une «al llamado a la solidaridad y a la unidad en la región».

Uribe Turbay, de 39 años, fue víctima de un atentado el 7 de junio pasado mientras participaba en un mitin político en Bogotá. Desde entonces permanecía ingresado en la clínica Fundación Santa Fe, donde falleció esta madrugada, según informó su esposa, María Claudia Tarazona.

El expresidente conservador Guillermo Lasso (2021 – 2023) también expresó sus condolencias al pueblo colombiano por la muerte de Miguel Uribe, al que catalogó como un «líder comprometido con el futuro de su país».

«Su partida representa no solo una pérdida para su familia y seres queridos, sino también para todos quienes creyeron en su visión y trabajaron junto a él por una Colombia más justa, segura y democrática», aseguró en su cuenta de la red social X.

Por el atentado contra Uribe Turbay hay seis personas detenidas, entre ellas el autor material, un adolescente de 15 años que fue arrestado en flagrancia con la pistola usada en el ataque. EFE

cbs/nvm