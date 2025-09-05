Ecuador llega a Guayaquil pensando en poner broche de oro a eliminatorias ante Argentina

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 5 sep (EFE).- La selección de Ecuador regresó este viernes a Guayaquil, tras el inédito empate sin goles obtenido el jueves ante Paraguay, en Asunción, para comenzar a preparar el siguiente partido, con miras a cerrar con broche de oro las eliminatorias del Mundial 2026 el próximo martes contra Argentina.

Tras la rueda de prensa al final del partido en Asunción, tanto jugadores como cuerpo técnico evitaron el contacto con los aficionados que estuvieron en el aeropuerto para recibirlos y también evitaron las entrevistas con los periodistas.

«La plantilla llegó sin novedad», precisó a EFE una fuente de la selección ecuatoriana, que se concentró de inmediato en uno de los hoteles de Guayaquil, cercano al Estadio Monumental, donde recibirá el próximo martes a Argentina en el cierre de las eliminatorias sudamericanas.

Como ya ocurrió en las anteriores eliminatorias, el encuentro ante la Albiceleste será una fiesta para Ecuador, ya que los dos equipos llegan a esta última fecha clasificados para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

El objetivo del combinado de Ecuador, dirigido por el argentino Sebastián Beccacece, será tomarse la revancha de la partido de la primera jornada de las eliminatorias, cuando la Tri cayó por 1-0 en Buenos Aires, con gol de Lionel Messi, quien no estará para el partido en Guayaquil.

Beccacece dispondrá de todos los convocados, incluido Moisés Caicedo, descartado por lesión ante Paraguay.

Si Caicedo, de 23 años, no alcanza a recuperarse plenamente de la lesión, Beccacece volverá a disponer del centrocampista Jordy Alcívar, de destacada actuación en su debut contra Paraguay o de Patrik Mercado, su compañero en el medio campo en el Independiente del Valle.

Tras haber logrado puntuar por primera vez como visitante contra Paraguay, la selección ecuatoriana pasó al cuarto puesto de la tabla de posiciones, con 26 puntos, resultado recibido con frialdad por los aficionados y los periodistas locales, pues acumuló cuatro partidos consecutivos con empates sin goles. EFE

rm/fgg/cmm