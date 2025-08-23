The Swiss voice in the world since 1935

Ecuador niega la entrada a un colombiano buscado por delitos sexuales

Guayaquil (Ecuador), 23 ago (EFE).- La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior de Ecuador inadmitió a un hombre de nacionalidad colombiana que es buscado en su país por delitos sexuales y que pretendía ingresar por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, informó este sábado la institución.

El hombre, identificado como Jonathan Andrés C. C., tiene vigente una orden de captura emitida por la Fiscalía 47 de la ciudad colombiana de Cali por delitos sexuales, de acuerdo a Interior, por lo que fue detenido por agentes de migración de Ecuador durante el control aeroportuario.

Debido a su historial, fue considerado como una «amenaza y riesgo para la seguridad pública y la estructura del Estado» ecuatoriano, con base en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, por lo que fue impedido de ingresar y fue enviado de vuelta a su país.

El viernes, otros dos colombianos que fueron identificados por la Policía, en el centro histórico en Quito, fueron deportados a su país.

Uno de ellos tenía una orden de captura vigente en Colombia por homicidio agravado.

En ese caso, los hombres fueron expulsados por el puente internacional de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre Ecuador y Colombia. EFE

