Ecuador presenta ante la CAN tres reclamos formales contra Colombia

Quito, 17 feb (EFE).- Ecuador presentó ante la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) tres reclamos formales contra Colombia por supuestas vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico subregional, informó este martes la Cancillería.

En un comunicado difundido en momentos en que medios de prensa colombianos señalan que Bogotá habría presentado dos demandas contra Ecuador ante la CAN por la aplicación de un arancel del 30 % a productos colombianos importados, la Cancillería indicó que Ecuador «activó mecanismos comunitarios y presentó tres procesos en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad».

Ecuador decidió «activar los mecanismos institucionales previstos en el Acuerdo de Cartagena para la defensa de sus derechos frente a medidas previamente adoptadas» por Colombia «que afectan el comercio bilateral y el funcionamiento de sectores estratégicos», señaló.

La decisión se dio -añadió- porque Ecuador ha identificado «incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario».

El comunicado apunta que las medidas adoptadas por Colombia responden a la decisión del Ecuador de aplicar una tasa del 30 % por servicio aduanero aplicable a las mercancías que ingresen desde ese país, adoptada por razones de seguridad nacional «ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional».

Ecuador y Colombia están enfrascados en una guerra comercial que comenzó con el anuncio del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de imponer desde el 1 de febrero el mencionado arancel a las importaciones desde ese país y, en represalia, Bogotá también anunció acciones en el área comercial y de energía contra Ecuador.

El Gobierno ecuatoriano ratificó su voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo a los compromisos comunitarios y a la lucha conjunta en materia de seguridad, finaliza el escrito. EFE

