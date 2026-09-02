EEUU deporta a Cuba a presunto agente de inteligencia infiltrado en comunidades opositoras

Compartir

2 minutos

Miami (EE.UU.), 2 sep (EFE).- Estados Unidos deportó a Cuba a Fernando Armando Valdés Pérez, identificado por las autoridades como un agente de inteligencia cubano encargado de infiltrarse en comunidades de exiliados y disidentes en Estados Unidos y América Latina desde mediados de los años noventa del siglo pasado.

Valdés Pérez, de 61 años, fue detenido el pasado 10 de julio en el Aeropuerto Internacional de Miami durante una operación de control migratorio, informó este miércoles -en un comunicado- el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según la investigación, Valdés, quien también es ciudadano guatemalteco, era un agente de inteligencia cubano cuya misión era infiltrarse en comunidades de exiliados y disidentes cubanos y reportar sobre sus actividades, tanto en Estados Unidos como en otros países de América Latina.

Las autoridades sostienen que Valdés llegó a ganarse la confianza del fallecido disidente anticastrista Luis Posada Carriles y que mantuvo una estrecha proximidad con otras conocidas figuras cubanas y cubanoestadounidenses del sur de Florida hasta su arresto.

Los investigadores determinaron además que Valdés ocultó deliberadamente sus vínculos con el régimen cubano cuando solicitó y obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos, con lo que, según las autoridades, engañó de manera consciente a los funcionarios de inmigración estadounidenses.

«Las personas que ocultan sus vínculos con servicios de inteligencia extranjeros y se aprovechan de nuestro sistema migratorio representan una grave amenaza para la integridad de ese sistema y para nuestra seguridad nacional», dijo -en un comunicado- el director de la oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO) de ICE en Miami, Matthew Elliston.

Tras su arresto, en el que participaron también el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Valdés fue procesado y puesto en procedimientos de expulsión antes de ser deportado de Estados Unidos el pasado 7 de agosto. EFE

ims/jrg