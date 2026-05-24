EEUU e Irán buscan ultimar un acuerdo para poner fin a la guerra

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Estados Unidos e Irán avanzaron en sus negociaciones de un acuerdo para poner fin a la guerra que, según el secretario de Estado Marco Rubio, incluso podría anunciarse este domingo, aunque no cerraría la espinosa cuestión del programa nuclear de Teherán.

La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el acuerdo para poner fin a la guerra con Irán está «en gran medida negociado» y que este incluye la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

El control de este paso crucial para el comercio mundial de hidrocarburos ha sido uno de los principales obstáculos en el diálogo mediado por Pakistán desde el inicio de la tregua entre Teherán y Washington en abril.

«Creo que, a lo mejor, hay la posibilidad de que en las próximas horas el mundo reciba buenas noticias», dijo Marco Rubio a la prensa en Nueva Delhi, donde está de visita oficial.

Rubio declaró que el acuerdo abordaría las preocupaciones de Washington sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado casi totalmente por Irán en respuesta al ataque de Israel y Estados Unidos del 28 de febrero que desencadenó la guerra.

– Aplazada la cuestión nuclear –

La cuestión del programa nuclear iraní, sin embargo, se analizaría en negociaciones posteriores, según medios estadounidenses, el mismo Rubio y el portavoz de la diplomacia iraní.

Este último, Esmail Baqai, dijo que estaban finalizando un memorando de entendimiento con Washington, aunque esto no implicaba «un acuerdo sobre las cuestiones importantes». El expediente nuclear, por ejemplo, no forma parte de «esta etapa» de diálogos, aseguró.

El diario The New York Times, citando a responsables estadounidenses, explicó que un nuevo ciclo de negociaciones «en las próximas semanas o meses» abordaría la forma en que Irán se deshará de sus reservas de uranio enriquecido.

Estados Unidos e Israel consideran que el objetivo de este programa es desarrollar el arma atómica, aunque Teherán defiende que tiene fines solamente civiles.

Según Rubio, la propuesta de acuerdo actual debería dar inicio a un «proceso que en última instancia puede llevarnos a donde el presidente quiere que estemos, y eso es un mundo que ya no tenga que temer ni preocuparse por un arma nuclear iraní».

La cadena CBS News, que citó fuentes cercanas a las conversaciones, aseguró que la propuesta incluye el desbloqueo de algunos activos iraníes en bancos en el extranjero y la prolongación de las negociaciones durante 30 días adicionales, un plazo que también menciona The Wall Street Journal.

Y la agencia iraní Fars asegura que las sanciones al petróleo, el gas y otros productos petroquímicos se levantarían mientras duren estas conversaciones, lo que permitiría a Teherán exportar estos bienes claves para su economía.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, mediador en estas negociaciones, evocó el domingo una resolución del conflicto por etapas y dijo que esperaba «albergar la próxima ronda de conversaciones muy pronto».

– Estrategias divergentes –

Después de semanas de estancamiento, Trump afirmó el sábado en su red Truth Social que había mantenido conversaciones telefónicas con dirigentes del Golfo, de Turquía, Egipto, Jordania y Pakistán.

También habló con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en una llamada «separada» que «fue muy bien», según Trump.

En los últimos días, los medios estadounidenses señalaron estrategias divergentes entre ellos: mientras Trump abogaba por la diplomacia, su aliado israelí se decantaba por reanudar los combates.

En declaraciones el sábado al medio Axios, Trump estimó en «50-50» las probabilidades de un «buen» acuerdo o de una reanudación de la guerra.

Ese mismo día, el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, prometió una respuesta «aplastante» si Estados Unidos reanudaba la ofensiva.

Qalibaf acababa de reunirse en Teherán con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal Asim Munir, figura central en la mediación entre ambos bandos.

– «Soluciones pacíficas» –

Tras más de un mes de guerra, que ha causado miles de muertos y sacudido la economía mundial, rige desde el 8 de abril un alto el fuego entre Irán y Estados Unidos.

Este bloqueo desgasta a la población iraní.

«El estado de ‘ni guerra ni paz’ es mucho más repugnante que la guerra misma», lamentó Shahrzad, una iraní de 39 años contactada por teléfono desde París.

«Ni siquiera se puede planear algo tan sencillo como apuntarse a un gimnasio», dijo.

También reclaman una resolución los países del Golfo que, tras verse golpeados por los ataques de represalia iraníes y el bloqueo del tránsito de hidrocarburos por Ormuz, presionan para llevar las discusiones a buen puerto.

Durante su llamada con Trump, el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, exhortó a «dar prioridad a las soluciones pacíficas».

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