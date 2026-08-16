Efectivos en Portugal combaten tres incendios activos en jornada con aviso por calor

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Lisboa, 16 ago (EFE).- Las autoridades portuguesas centran este domingo su atención en los tres incendios activos que se registran en el norte del país, en una jornada en la que gran parte del territorio se encuentra en aviso por calor, lo que genera «condiciones que pueden ser adversas» en el combate, informó a EFE una fuente de la Protección Civil.

El oficial de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) Alberto Fernandes explicó que los tres incendios que requieren de «más atención» son dos en el municipio de Boticas y uno en el municipio de Chaves, ambos en el norte.

Precisó que el incendio de Chaves mantiene en el terreno a 151 efectivos, 57 vehículos y 4 medios aéreos, mientras que los de Boticas han movilizado entre ambos a cerca de 60 efectivos y 12 medios terrestres.

No tienen constancia de que haya viviendas o población en riesgo.

Por otro lado, hay «en resolución» tres incendios «significativos», también en el norte del país.

Uno de ellos se encuentra en la localidad de Vinhais, con 218 efectivos, 71 vehículos y 5 medios aéreos, que llevó anoche a la evacuación de una aldea.

«Fue por una cuestión de precaución, no hubo daños ni personales ni materiales» entre la población, aseguró Fernandes, que precisó que los habitantes ya han podido volver a sus casas.

En el combate de este incendio 5 bomberos resultaron heridos leves.

También se encuentran «en resolución» un fuego en la localidad de Torre de Moncorvo y otro en Póvoa de Lanhoso, que movilizan entre ambos a cerca de 300 efectivos, cerca de 100 vehículos y 5 medios aéreos.

En total, los servicios de Protección Civil combaten este domingo cerca de una treintena de incendios rurales en el país, que mantienen en el terreno a cerca de 1.000 efectivos.

En una jornada en la que el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera ha activado el aviso amarillo por calor en todo el territorio peninsular menos en el distrito de Faro, en el sur del país, Fernandes afirmó que el día presenta «condiciones que pueden ser adversas en el combate a los incendios», por lo que han reforzado los medios para que los fuegos puedan ser controlados «en la mayor brevedad posible».

Este sábado, el Ejecutivo de Portugal informó de que un civil falleció y tres bomberos resultaron heridos a raíz de un accidente en el municipio de Amarante, en el norte del país, en el que se vio implicado un camión de bomberos que se dirigía a combatir un incendio. EFE

cch/rml