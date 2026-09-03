Egipto e Italia firman un acuerdo para «detener flujos» de migrantes irregulares a Europa

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El Cairo, 3 sep (EFE).- Egipto e Italia firmaron este jueves un acuerdo para «detener los flujos» migratorios a Europa desde el país norteafricano, que acoge a millones de refugiados de distintas partes del continente y de Oriente Medio, y para formar a profesionales egipcios para que puedan trabajar legalmente en la nación europea.

En una rueda de prensa desde la Nueva Capital Administrativa de Egipto, al este de El Cairo, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, anunció la firma de «un decreto conjunto» con su contraparte egipcia, Badr Abdelaty, con quien mantuvo una serie de reuniones con motivo de su visita al país.

«Hemos hablado sobre la inmigración irregular en ambos países. Italia y Egipto se comprometen a hacer frente al tráfico de personas, y estamos en desacuerdo con la inmigración irregular, que afecta a la seguridad en nuestros países», afirmó Tajani.

Según medios egipcios, el italiano ya había anticipado a la prensa tras aterrizar en Egipto que ambos países firmarían un acuerdo para incrementar la cooperación en materia de migración y reducir «cada vez más la inmigración irregular», con el objetivo de aumentar «el número de inmigrantes regulares que puedan ser empleados».

Sin profundizar en los detalles del acuerdo, Tajani afirmó que Roma está dispuesta a recibir a «trabajadores egipcios», por lo que se está poniendo en el foco la «formación profesional» de nacionales de Egipto que «puedan emigrar a Italia de manera regular».

«Entendemos bien que la inmigración irregular se redujo en gran parte gracias a lo que Egipto hace», afirmó el italiano, que recordó que «hay muchos refugiados de Sudán» en territorio egipcio tras el estallido de la guerra en ese país en abril de 2023.

El Gobierno egipcio estima que, desde entonces, han llegado más de 1,5 millones de refugiados sudaneses, una cifra que se suma a los alrededor de 10 millones de «invitados» -como Egipto llama a los refugiados y extranjeros- que acoge el país norteafricano.

Asimismo, Tajani puso como ejemplo las medidas que ha tomado El Cairo para «impedir los flujos irregulares» de personas procedentes de Bangladés, que tratan de cruzar la frontera egipcia hacia Libia para tener la posibilidad de ir a Europa, ya que Egipto impide la salida de barcos desde su costa mediterránea.

«Nosotros hacemos todos los esfuerzos por parar estos flujos porque afectan a la seguridad en ambos países», insistió el jefe de la diplomacia italiana. EFE

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