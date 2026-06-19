El 65 % de los ucranianos y el 58 % de los moldavos respaldan la adhesión a la UE

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Bruselas, 19 jun (EFE).- El 65 % de los ucranianos y el 58 % de los moldavos respaldan la adhesión de Kiev y Chisináu a la Unión Europea (UE), según una encuesta publicada este viernes por la Comisión Europea, tras la apertura formal este lunes del primer clúster -bloque temático- de negociaciones con ambos países.

En la encuesta, que incluye a todos los países candidatos (o potenciales candidatos) a la adhesión, participaron un millar de personas por cada socio entre febrero y abril de 2026.

Los sondeos arrojan un respaldo desigual en los distintos países, que incluyen socios de los Balcanes Occidentales, Ucrania, Moldavia, Georgia y Turquía, con Albania (92 %) y Kosovo (83 %) como los que gozaron de mayor apoyo público.

En el resto de los Balcanes Occidentales, más del 60 % de los encuestados en Montenegro, Macedonia del Norte y Bosnia y Herzegovina vieron con buenos ojos la entrada de su país en la UE, un dato que en el caso de Serbia se redujo a la mitad, con un apoyo de apenas el 31 %.

En Ucrania y Moldavia, donde esta semana se ha dado el mayor avance del proceso de adhesión desde su arranque oficial, en junio de 2024, con la apertura formal del primer clúster de negociaciones de adhesión, el respaldo fue del 65 % y del 58 %, respectivamente.

Pese a ese avance, los Estados miembros rebajaron las expectativas el jueves, en su primer día de cumbre europea, de seguir abriendo los clústeres restantes para avanzar en la adhesión de Ucrania antes del verano, como habían manifestado los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, a su llegada a la cita.

Siguiendo con la vecindad oriental, el apoyo a la pertenencia a la UE fue del 71 % en Georgia, mientras que en Turquía, donde las negociaciones permanecen estancadas, la visión positiva fue del 46 %.

Con todo, los resultados mostraron que los ciudadanos que apoyaron la adhesión asociaron la pertenencia a la UE con paz y seguridad, oportunidades económicas y mejores perspectivas para las generaciones más jóvenes, según el texto. EFE

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