El aeropuerto de Catania limita la llegada de vuelos por nueva actividad eruptiva del Etna

Compartir

1 minuto

Roma, 17 ago (EFE).- Una nueva e intensa actividad eruptiva del Etna ha obligado al aeropuerto siciliano de Catania a limitar la llegada de vuelos debido a las emisiones de ceniza, mientras que para las salidas no hay restricciones por el momento, según informó este lunes el aeródromo.

«Debido a la actividad eruptiva del Etna y la consiguiente liberación de ceniza volcánica a la atmósfera, las zonas correspondientes a los sectores B1 y B2 permanecen cerradas. La llegada de vuelos está limitada a cinco aeronaves por hora hasta las 14:00 horas de hoy. No hay restricciones para las salidas», indica el mensaje publicado en la web del aeropuerto de Catania.

La restricción se produce después de que el Observatorio Volcánico para la Aviación (VONA) haya elevado a rojo el aviso para la navegación aérea al detectarse en la tarde del domingo un aumento del temblor volcánico, indicador de la energía interna de los conductos magmáticos del volcán.

El Etna, uno de los volcanes más activos de Europa, mantiene en vilo al aeropuerto de Catania desde hace unos díez días por una actividad eruptiva que ha motivado la suspensión y cancelaciones de vuelos en plena temporada turística estival, con miles de viajeros afectados.

El pasado sábado, el volcán siciliano dio una tregua y el aeropuerto reanudó los vuelos.

Las erupciones del Etna son recurrentes y en la última década ha registrado diversos episodios de especial intensidad, con afectaciones al aeropuerto de Catania y frecuentes emisiones de lava y ceniza. EFE

sam/icn