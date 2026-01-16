El aeropuerto de Dublín alcanzó la cifra récord de 36,4 millones de pasajeros en 2025

Dublín, 16 ene (EFE).- El aeropuerto de Dublín, el principal en Irlanda, registró en 2025 un número récord de pasajeros tras un aumento del 5,1 % respecto al año anterior, hasta sumar 36,4 millones, según informaron este viernes sus responsables.

La Autoridad del Aeropuerto de Dublín (DAA, en inglés), destacó hoy que esa cifra supera con creces el límite de usuarios anuales impuesto por el Gobierno irlandés, que se sitúa en 32 millones anuales desde 2007.

Esa restricción ha sido suspendida recientemente por el Tribunal Superior de este país, que ha remitido el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que dicte directrices, un proceso que puede tardar hasta dos años.

La DAA subrayó en un comunicado que el récord alcanzado el pasado año, «el más activo» en los 85 años de historia del aeropuerto, demuestra «la continua y alta demanda de viajes» a través del «principal nodo de conexión nacional».

Reflejó asimismo los beneficios de la suspensión temporal del límite, pues solo en diciembre el número de usuarios alcanzó otro máximo histórico de 2,7 millones, el 13 % más que ese mismo mes del año anterior, cuando se aplicaban las restricciones, señaló su director general, Gary McLean.

El directivo recordó que el tráfico de pasajeros ha aumentado en un 46 % desde 2015 y sostuvo que el aeropuerto «tiene margen para acoger a un mayor número en los próximos años».

El Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, se comprometió al asumir el poder hace un año a legislar para eliminar el límite de 32 millones impuesto en 2007 tras la construcción de la segunda terminal, en respuesta a las preocupaciones por su impacto sobre las infraestructuras de la zona.

«No tengo duda alguna de que lo haremos», declaró la pasada semana el primer ministro irlandés, Micheál Martin, antes de que su gabinete analizara este martes un proyecto de ley redactado por el Ministerio de Transporte. EFE

