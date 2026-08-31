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El argentino Schor ficha por el O’Higgins chileno tras rescindir su contrato con el Ceuta

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Ceuta (España), 31 ago (EFE).- El extremo argentino Ignacio Schor es nuevo jugador del O’Higgins FC chileno, después de que, tras su llegada a la AD Ceuta en el primer semestre de 2026, rescindiera este verano el año de contrato que le restaba con el equipo de LaLiga Hypermotion (Segunda División del fútbol español), indicaron a EFE fuentes del club ceutí.

Schor, de 26 años, acordó su desvinculación del Ceuta al no entrar en los planes del entrenador José Juan Romero para esta temporada y llega al O’Higgins de Rancagua (provincia de Cachapoal) con un contrato hasta el final de 2027, anunció el club chileno.

Formado en River Plate y San Lorenzo de su país, debutó como profesional en Platense, con el que disputó más de cien partidos oficiales antes de defender la camiseta de Newell’s Old Boys, y su última experiencia antes de llegar a Chile fue en el Ceuta.

En el conjunto ceutí militó durante la primera mitad de 2026 con muy poco protagonismo, ya que únicamente jugó seis partidos, en los que totalizó 136 minutos, no logró ningún gol y sumó dos tarjetas amarillas.

El O’Higgins ha destacado la trayectoria del atacante argentino, que formó parte del histórico Platense campeón de Primera División en 2025, y su presentación oficial se llevará a cabo próximamente. EFE

rp/cc/cmm

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