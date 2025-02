El atacante de Salman Rushdie dice que «Israel es un Estado asesino» al entrar al tribunal

Chautauqua (EE.UU.), 13 feb (EFE).- Hadi Matar, el joven de 27 años acusado del intento de asesinato contra el escritor británico-estadounidense Salman Rushdie en agosto de 2022, afirmó este jueves al entrar al Tribunal del Condado de Chautauqua (estado de Nueva York) donde se dirime su caso que «Israel es un Estado asesino».

Matar, que se enfrenta a una pena máxima de 25 años de prisión y otros 7 de libertad vigilada, había pronunciado en días anteriores en este mismo tribunal -a escasos 5 minutos en coche del lugar donde se produjo el intento de asesinato- consignas como «Palestina, libre» o la versión extendida de esta proclama, «From the river to the sea, Palestine will be free» (Desde el río hasta el mar, Palestina será libre), en las dos sesiones previas.

Matar asestó al escritor de origen indio Salman Rushdie doce puñaladas en el ojo, cuello, pecho y abdomen en un margen de 27 segundos cuando participaba en un evento literario en Chautauqua el 12 de agosto de 2022; consecuencia de aquel ataque, Rushdie perdió la visión en un ojo derecho -que lleva cubierto con un parche desde entonces- y parte de la motricidad en la mano al cercenar aquel cuchillo varios de sus nervios.

Rushdie llevaba más de 30 años cuidándose de posibles ataques contra su integridad, después de que el régimen teocrático iraní emitiera en 1989 una fetua (edicto religioso) en el que se pedía su cabeza bajo una recompensa de 3 millones de dólares por haber escrito la obra ‘Los versos satánicos’ (1988), que consideraban blasfema.

En este proceso contra Matar, que también tiene abierta otra causa por la vía federal en la que se le acusa de terrorismo por supuestamente haber prestado ayuda material a la milicia chií libanesa Hizbulá, no se va a abordar una posible motivación ideológica del atacante y se le juzgará exclusivamente por el intento de asesinato.

Tras la declaración el martes de Rushdie en este tribunal, donde reveló detalles específicos acerca de cómo casi pierde la vida en el incidente, la expectación del proceso se ha reducido considerablemente y un grupo de apenas diez periodistas se ha desplazado a este pueblo colmado de nieve en esta época para dar seguimiento al caso.

En el tribunal declaró también este jueves Henry Reese, el moderador del evento en el que intervino Rushdie y cofundador de la organización de asilo a escritores en el exilio que organizaba el acto y una de las personas que consiguió apartar a Matar y evitar así que acabara con la vida de escritor, intervención que le causó heridas al propio Reese. EFE

