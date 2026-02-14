El BCE amplia la liquidez con repos a todos los bancos centrales fuera de la Eurozona

3 minutos

(Añade datos)

Fráncfort (Alemania), 14 feb (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) amplia el acceso permanente a la facilidad de liquidez en euros mediante acuerdos de recompra a todos los bancos centrales de fuera de la eurozona, a no ser que estén excluidos debido a blanqueo de dinero, financiación del terrorismo o a sanciones internacionales.

El BCE informó este sábado de que los bancos centrales fuera de la zona del euro podrán afrontar mejor riesgos de escasez de liquidez en euros en un momento de tensiones geopolíticas y comerciales.

Esta liquidez permitirá a la zona del euro protegerse en momentos de tensiones en los mercados.

Los cambios que ha aprobado el Consejo de Gobierno del BCE tratan de que a partir de julio «la facilidad sea más flexible y amplia en términos de su alcance geográfico y más relevante» para los inversores que tengan valores en euros.

El BCE quiere ofrecer a los bancos centrales de todo el mundo suficientes euros para que los bancos comerciales de países de fuera del euro no tengan problemas de liquidez en esta divisa.

El BCE introdujo en 2020 una facilidad de acuerdos de recompra para bancos centrales como apoyo preventivo para hacer frente a las necesidades de liquidez fuera de la zona del euro relacionadas con la pandemia.

La facilidad llamada EUREP permite a los bancos centrales tomar prestados euros a corto plazo a cambio de deuda denominada en euros emitida por los gobiernos de la zona del euro e instituciones supranacionales.

Hasta ahora, este acceso a los euros mediante acuerdos de repo estaba limitado a solo ocho países de la Unión Europea (UE), Rumanía, Hungría, Albania, Andorra, República de Macedonia del Norte, San Marino, Montenegro y Kosovo.

Esta oferta de liquidez a corto plazo es atractiva sólo bajo condiciones de mercado adversas.

Los bancos centrales de fuera de la zona del euro pueden tomar prestados a partir de julio hasta 50.000 millones de euros a cambio de valores denominados en euros emitidos por gobiernos centrales o regionales de la zona del euro.

El banco central que reciba la liquidez puede usarla ahora para lo que quiera.

Antes los bancos centrales debían usar los euros obtenidos mediante los acuerdos de recompra sólo para prestar a los bancos de su país.

Pero ahora los bancos centrales de todo el mundo pueden usar los euros obtenidos mediante los acuerdos repo «para abordar una gama más amplia de necesidades de financiación temporal», según el BCE.

Sólo algunos bancos centrales nacionales de la zona del euro serán los encargados de realizar los acuerdos repo, aunque el BCE no ha dicho cuáles.

Un banco central puede solicitar esta liquidez mediante una carta de su gobernador dirigida a la presidenta del BCE.

La deuda, que sirve de garantía en la operación, debe tener la calificación de crédito mínima que exige el BCE.

EUREP complementa las línea de intercambios de divisas swaps y trata de ampliar la importancia del euro en los mercados financieros globales. EFE

aia/ad