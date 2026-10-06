El BCE no ve efectos de segunda ronda muy marcados hasta ahora

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Fráncfort (Alemania), 6 oct (EFE).- El economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), el irlandés Philip Lane, dijo que hasta ahora no han observado efectos de segunda ronda muy marcados y que seguirán analizándolos.

«Es evidente que los precios de la energía son elevados, pero la magnitud de su traslación al resto de la economía sigue siendo incierta», añadió Lane en una entrevista con la agencia italiana Ansa, publicada este martes.

Lane consideró el lunes adecuada una respuesta mesurada para mantener la inflación bajo control y dijo en una conferencia que el BCE se mantiene en la «vía intermedia» de la política monetaria.

Al igual que lo hizo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, anteriormente en el Parlamento Europeo.

El BCE subió los tipos de interés en junio y en septiembre en 25 puntos básicos respectivamente y ahora están en el 2,5 %.

El BCE podría subir los tipos de interés de nuevo en diciembre, y no en octubre como prevén los mercados, después de que la inflación subiera en la zona del euro hasta el 3,8 % en septiembre, más de lo esperado y por encima del 3,2 % de agosto. EFE

aia/alf

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