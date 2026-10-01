El BCE pide al Consejo Europeo que inicie el procedimiento para sustituir a Schnabel

Compartir

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 1 oct (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ha pedido al Consejo Europeo que empiece a elegir un sucesor para la economista alemana Isabel Schnabel, que es miembro del comité ejecutivo de la entidad y dejará la entidad para ir al Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de que concluya su mandato.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha enviado una carta al presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que solicita poner en marcha el procedimiento formal para nombrar a un nuevo miembro del comité ejecutivo del BCE.

Los ministros de Finanzas de la zona del euro debatirán el asunto previsiblemente en la reunión del 8 de octubre en Luxemburgo y posteriormente realizaran una convocatoria formal de las candidaturas para cubrir el puesto.

Schnabel dimitió la semana para ocupar el puesto de consejera financiera del FMI y directora del Departamento de Mercados Monetarios y de Capital.

La economista alemana abandonará su cargo el 3 de enero de 2027, por lo que el próximo año quedan vacantes tres puestos en el comité ejecutivo del BCE, el de Schnabel; el del economista jefe, el irlandés Philip Lane, y el de la propia Lagarde, que también podría dejar su cargo antes de que concluya su mandato.

La presidenta del BCE dijo en una entrevista con el periódico católico francés «La Croix» que no descarta la posibilidad de irse unos meses antes de que termine su mandato, a finales de octubre de 2027, pero no ha anunciado nada concreto y es seguro que seguirá en el BCE en 2027.

Si Lagarde se va antes, «solo serán unos meses y no será algo trascendental», según recalcó ella misma en la entrevista.

Por lo tanto Alemania y Francia no tendrán el próximo año representantes en el comité ejecutivo, que siempre tienen derecho a voto en las reuniones en las que deciden sobre los tipos de interés.

España no tiene un representante en el comité ejecutivo desde que terminó el mandato del vicepresidente Luis de Guindos, a finales de mayo de este año.

España impulsa la candidatura de Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actualmente director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), para presidir el BCE .

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ya se ha manifestado a favor de Hernández de Cos.

También aspira al puesto el exgobernador del banco central de Holanda Klaas Knot. EFE

aia/fpa