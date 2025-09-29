The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El canciller de Uruguay recibe por primera vez al nuevo embajador de Estados Unidos

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Montevideo, 29 sep (EFE).- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, recibió este lunes por primera vez en Montevideo al nuevo embajador de Estados Unidos en el país suramericano, Lou Rinaldi, quien le entregó las Cartas Figuradas.

El encuentro se llevó a cabo en el Palacio Santos de la capital, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Rinaldi arribó este viernes a Montevideo para convertirse en el nuevo embajador de Estados Unidos en Uruguay, luego de que Heide Fulton dejara dicho cargo en junio pasado, después de dos años y medio de trabajo.

Más allá de esto, aún no le presentó sus Cartas Credenciales al presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Antes de viajar a Uruguay, Rinaldi aseguró que su labor en el país suramericano estará orientada a promover los intereses de Estados Unidos en tres áreas claves.

«Fortalecer los lazos económicos entre nuestros países, mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región», puntualizó.

En diciembre del año pasado, el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó como nuevo embajador en Uruguay a Rinaldi, a quien definió como «un amigo de toda la vida» y un «gran golfista».

«Lou es un gran golfista y estará en un país con algunos campos excelentes», afirmó en ese momento un comunicado de su equipo de transición. «Un exitoso empresario, emprendedor y amigo de toda la vida, Lou aporta una vida de experiencia y una perspectiva única a este importante papel», añadió Trump.

Su nominación fue enviada al Senado el 24 de marzo de este año y confirmada allí el pasado 1 de agosto.

Doce días después juró su cargo en Washington ante el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Cart Weiland.

Rinaldi creció en Uruguay y estudió en la Universidad del Trabajo entre 1970 y 1973.

La anterior embajadora de Estados Unidos, Heide Fulton, dejó ese cargo en junio de este año y desde ese momento Chris Andino asumió el rol de encargado de negocios. EFE

scr/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR