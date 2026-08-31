El Carnaval de Notting Hill celebra su 60 aniversario con un gran desfile y sabor canario

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Londres, 31 ago (EFE).- El Carnaval de Notting Hill celebró este lunes su 60 aniversario y miles de personas se acercaron a este emblemático barrio de Londres a disfrutar, en su día grande, del tradicional y colorido desfile de carrozas de adultos, que en esta ocasión contó con representación canaria.

La actual reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, Carla Castro, causó sensación sobre la carroza dedicada a la ciudad canaria gracias a su espectacular atuendo -o ‘fantasía’-, titulado ‘Icónica’, el mismo que la coronó como vencedora en la fiesta chicharrera, resultado de la colaboración de más de treinta artistas canarios.

«Es la primera obra de arte en Canarias con más artistas canarios en la historia», afirma a EFE su diseñador, Alexis Santana, que destaca que engloba 68 piezas artesanales de diferentes materiales reciclados y creadores.

Santana explicó asimismo que la presencia del Carnaval de Tenerife en Notting Hill, considerado el festival callejero más grande de Europa, nace de una colaboración entre los promotores de ambos eventos y tras la invitación del director de la cita londinense, Matthew Phillip, como jurado en la última gala de la reina en Santa Cruz.

«Le gustó tanto la fantasía y lo que formamos en Tenerife con nuestros trajes que decidieron proponerle al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo, traerla al Carnaval de Notting Hill en Londres», comentó el diseñador.

El Carnaval de Notting Hill se celebra desde 1966 a finales de agosto, coincidiendo con el puente festivo de verano en Reino Unido, con el objetivo de celebrar la cultura caribeña arraigada al barrio y reúne cada año a alrededor de dos millones de personas entre batucadas, baile y extravagantes atuendos.

En los últimos años, esta enorme afluencia -así como el aumento de incidentes violentos, incluidos asesinatos- ha obligado a la Policía londinense (Met Police) a incrementar la seguridad durante el evento, con cerca de 7.000 efectivos, así como a poner en marcha herramientas de reconocimiento facial en directo, con el objetivo de reconocer a delincuentes ya fichados.

Aun así, entre este domingo y lo que va de lunes, se han producido 243 arrestos por diferentes delitos -en su mayoría posesión de drogas o armas, y agresiones sexuales- en el marco de las celebraciones del Carnaval de Notting Hill, según informaron las autoridades. EFE

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