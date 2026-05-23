El Caucus Afroamericano del Congreso insta a Trump a poner fin al bloqueo petrolero a Cuba

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Washington, 23 may (EFE).- El Caucus Afroamericano del Congreso de EE.UU., compuesto por 62 legisladores, dijo este sábado que ha instado al Gobierno del presidente Donald Trump a poner fin al bloqueo petrolero y las sanciones económicas contra Cuba.

En una misiva dirigida al mandatario estadounidense y al secretario de Estado, Marco Rubio, el grupo de congresistas ha pedido aliviar la presión económica sobre la isla.

«Bajo el bloqueo petrolero y el endurecimiento de las sanciones impuestos por esta administración, los cubanos están muriendo», escribió la presidenta Yvette D. Clarke en la carta enviada este viernes.

Los congresistas afroamericanos han citado un informe del periódico The New York Times que advierte que, como resultado de las sanciones, la tasa de mortalidad infantil en Cuba se ha más que duplicado desde 2018.

Así mismo, los legisladores aseguraron que las sanciones han aumentado la amenaza de hambruna en la isla y un deterioro en el nivel de vida de civiles cubanos inocentes.

En un comunicado, Clarke dijo que el caucus “no se quedará de brazos cruzados” permitiendo que esta administración perpetúe esta política contra la isla.

Trump lleva semanas amenazando con una posible intervención militar en Cuba, país sobre el que ha aumentado la presión con un bloqueo petrolero y con la imputación, esta misma semana, contra el expresidente cubano Raúl Castro.

A esto se suma el reciente despliegue en el Caribe del portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz.

Aunque el propio mandatario estadounidense negó esta semana que haya enviado al portaviones para intimidar a La Habana y reiteró su voluntad de diálogo con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. EFE

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