El consejero de Vivienda pide a los partidos vascos que apoyen los decretos del Gobierno

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Viena, 29 sep (EFE).- El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha pedido este martes a todos los partidos de Euskadi que apoyen los reales decretos aprobados por el Ejecutivo central, al entender que es beneficioso para la sociedad y se ajusta a la gestión de la vivienda en la región.

«El Gobierno vasco hace una valoración positiva de este esfuerzo de síntesis y de compromiso que hacen los grupos para, ojalá, poder aprobar y convalidar este viernes uno o dos decretos, que son beneficiosos para el conjunto de la sociedad», señaló Itxaso en Viena, donde está de visita de trabajo.

«Hay que recordar que el debate sobre el alquiler no va de guerras entre inquilinos y propietarios», agregó en declaraciones a un grupo de periodistas.

Según el consejero socialista, los decretos «casan bien con la tradición pactista y con la tradición de la gestión de la vivienda históricamente en el autogobierno vasco».

«No se trata de que cada uno de nosotros, cada partido, cada tradición tenga razón individualmente, por separado», explicó, sino de lograr lo que llamó un «éxito colectivo».

Preguntado sobre si un voto en contra por parte del PNV en el Parlamento español podría causar una crisis en el Gobierno vasco de coalición, Itxaso afirmó que todos tienen que «jugar con coherencia», y planteó que hay «un mínimo común denominador» en esos decretos.

«Hago un llamamiento como consejero vasco a las fuerzas políticas para que lo apoyen, pero evidentemente cada una tiene su autonomía para hacer lo que crea», resumió.

Itxaso recordó que es posible llegar a acuerdos desde posiciones distintas y puso como ejemplo los acuerdos a los que se llegan tanto con alcaldes socialistas como de EH Bildu y de PNV.

«Ese es un ejemplo que estamos dando también al conjunto de España. Se pueden hacer las cosas por acuerdo si no se imponen y si no se impiden. Yo creo que ese es también un gran mensaje: ni impedimos, ni imponemos. Lo hacemos por acuerdo», dijo.

El objetivo, concluyó, es un «desarrollo urbanístico que permita incrementar la oferta de la vivienda en alquiler asequible».

El consejero planteó que, de aprobarse, el decreto ayudaría, por ejemplo, a resolver la situación en la localidad de Erandio (donde un fondo buitre pretende expulsar de sus viviendas en alquiler a más de 120 familias para vender los pisos) «a la espera de que Euskadi apruebe la zona tensionada de ese municipio».

Ese «oxígeno» que daría el decreto del Gobierno central ayudaría también, explicó, a 500 familias en la zona donostiarra de Benta Berri.

«Este tipo de medidas nos dan una posición de mayor fuerza en unas negociaciones que no son nada sencillas, en las que obviamente los fondos de inversión tienen el poder por la mano, poseen muchas viviendas, y se trata de que lo público también haga valer principios y valores que, de alguna manera, pongan en el centro a los y las inquilinas», reclamó.

En ese sentido, Itxaso hizo un llamamiento a los ayuntamientos, aludiendo a que el decreto puede ser «una bala de plata» que puedan aprovechar los municipios que tengan un parque de alquiler que entrañe riesgos para solicitar la declaración de zona tensionada.

El consejero encabeza una delegación del País Vasco que se reunirá esta semana con diferentes gestores y expertos en vivienda pública en Viena para aprender y estudiar opciones de aplicar el modelo de la capital austríaca. EFE

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