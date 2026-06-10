El cubano Jhoen Lefont bate dos nuevos récords de dominio del balón

2 minutos

La Habana, 10 jun (EFE).- El cubano Jhoen Lefont batió este miércoles dos récords de dominio del balón dentro de una piscina, con 175 y 86 toques a la esférica en un minuto y 30 segundos, respectivamente, logros que intentará homologar con la marca Guinness.

Lefont concretó estas dos nuevas marcas durante una presentación en el habanero Hotel Nacional, golpeando un balón de fútbol con su frente mientras movía manos y pies para permanecer a flote en el agua.

Con la primera de las marcas, el deportista cubano rompió su propio récord anterior, de 170 toques al balón durante un minuto, alcanzado en septiembre de 2024. En la segunda categoría, este jugador de waterpolo de 37 años impuso un récord inédito.

“La segunda marca que tenía prevista para hoy que es una marca inédita. No tiene precedentes», señaló Lefont a EFE, y explicó que previo a la presentación de este miércoles, solicitó la autorización por parte de Guiness para realizarla y se la concedieron.

Añadió, además, que luego de las marcas alcanzadas en esta jornada se dedicará a la preparación con el equipo nacional de Cuba de waterpolo con vistas los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto, próximos.

“Me voy a unir al equipo, estar con ellos y a tratar de buscar un buen resultado para el waterpolo de Cuba, que lo merece. Queremos una vez más dar un título”, puntualizó el deportista cubano.

Lefont, nacido en la provincia de Matanzas, se ha consolidado como uno de los deportistas con más récords, acumulando un total de 12 títulos desde 2012, según Guinness.

Conocido como “El hombre delfín”, en 2025 batió el récord de dominio del balón dentro de una piscina con 31 minutos y dos segundos.

Además, cuenta con otras marcas, como el récord mundial al equilibrar un balón de fútbol sobre su cabeza en el agua por 8:30.66 segundos, con cinco kilogramos atados a la cintura.

Lefont ha realizado varios registros globales en modalidades de equilibrio con desplazamiento y estático, repeticiones de golpeo de la pelota, así como también en recorrido de distancias con la esférica sobre la cabeza dentro del agua. EFE

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