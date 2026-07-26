El Cuenca apuesta por su exdelantero argentino Daniel Neculman para reemplazar a Célico

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Guayaquil (Ecuador), 25 jul (EFE).- El Deportivo Cuenca anunció este sábado la contratación del argentino Daniel Neculman, exjugador del club, como nuevo entrenador en sustitución de su compatriota Jorge Célico, quien dejó el cargo de mutuo acuerdo con la directiva tras la mala racha de resultados en el campeonato ecuatoriano.

«Comienza una nueva etapa. Daniel Neculman asume la dirección técnica del Deportivo Cuenca con el compromiso de liderar este nuevo desafío», señaló el club en su cuenta de la red social X.

«Juntos, con trabajo, entrega y el apoyo de nuestra gente, seguiremos luchando por estos colores. ¡Bienvenido, profesor!», añadió la institución.

Célico dejó la dirección técnica el viernes, dos días después de la derrota por 3-0 frente al Macará, resultado que dejó al Deportivo Cuenca en el noveno puesto de la tabla de posiciones con 28 puntos, tras 21 jornadas, en las que ha sumado ocho victorias, cuatro empates y nueve derrotas.

Neculman, de 41 años, defendió la camiseta del conjunto cuencano en 2020 y se retiró como futbolista un año después en el Cumbayá, de Quito.

En 2022 inició su carrera en los banquillos como asistente del ecuatoriano Miguel Bravo. Entre 2023 y 2024 integró el cuerpo técnico del español Igor Oca y también trabajó como asistente en el Huachipato chileno.

El exdelantero tuvo su primera experiencia como entrenador principal el año pasado al frente del ecuatoriano Cumbayá. EFE

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