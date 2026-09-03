El desempleo sufre variaciones en regiones de Uruguay fronterizas con Argentina y Brasil

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Montevideo, 3 sep (EFE).- La tasa de desempleo sufrió variaciones en los departamentos (provincias) de Uruguay fronterizos con Argentina y Brasil, con descenso en tres de estos, aumento en otros tres y uno que se mantuvo igual.

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística presentó su informe de mercado de trabajo por área geográfica de residencia, en el que mostró el índice de actividad, empleo y desempleo en cada una de las regiones del país para el período mayo-julio 2026.

En el departamento de Paysandú -uno de los tres conectados con Argentina a través de pasos de frontera terrestre- el desempleo pasó de 10,3 % a 8,5 % en comparación al mismo período de 2025.

Mientras tanto, en Salto se mantuvo en 7,3 % y en Río Negro subió de 9,9 % a 10,1 %.

Por su parte, en la región fronteriza con Brasil a través de los pasos de frontera terrestres, dos departamentos tuvieron una baja en el desempleo y en otros dos hubo una subida.

En Artigas pasó de 8,6 % a 11,4 % y en Rivera de 5,1 % a 5,5 %, al tiempo que en Cerro Largo bajó de 3,4 % a 2,7 % y en Rocha de 8 % a 8,1 %.

El departamento de Maldonado -donde se ubica la ciudad de Punta del Este- tuvo el índice de empleo más alto del trimestre (65,6 %), seguido por Soriano (64,9 %) y Florida (63,1 %).

Contrario a esto, el índice de empleo más alto lo tuvo el departamento de Artigas (11,4 %), seguido por Treinta y Tres (10,2 %) y Río Negro (10,1 %).

Mientras tanto, en Montevideo el empleo es de un 60,7 % y el desempleo de un 7,3 %, al tiempo que en Canelones el empleo es de un 58,5 % y el desempleo es de un 7,4 %.

Según los datos del último censo, estos dos departamentos acumulan poco más de 1,9 millones de habitantes, lo que representa un casi un 55 % de la población de Uruguay. EFE

scr/rrt