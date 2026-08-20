El ECDC insta a aumentar las medidas de control por aumento de casos de fiebre del Nilo

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Copenhague, 20 ago (EFE).- El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) instó este jueves a mejorar el control y la preparación frente al aumento del riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos, en especial la fiebre del Nilo Occidental.

Hasta el pasado 13 de agosto se registraron 429 casos de esa enfermedad en nueve países europeos y seis regiones han informado por primera vez de infecciones adquiridas localmente, y dado que la transmisión suele alcanzar su pico en agosto y principios de septiembre, se esperan más casos.

«La expansión del virus de la fiebre del Nilo Occidental, así como la propagación de especies de mosquito invasivas, demuestran por qué Europa necesita reforzar su capacidad de control de mosquitos», señaló en un comunicado el ECDC, que aboga por una cooperación estrecha y un enfoque integrado.

Este organismo de referencia de la Unión Europea (UE) para enfermedades contagiosas recuerda que el mosquito tigre asiático (Aedes albopictus), que puede transmitir los virus del dengue y el chikungunya, ya está presente en 16 países del continente, el doble que hace doce años.

Un control efectivo requiere combinar la vigilancia de los mosquitos y las enfermedades, gestión de las fuentes larvarias, compromiso comunitario y control adaptado a las condiciones locales.

La resistencia a los insecticidas, las preocupaciones medioambientales y el limitado rango de productos autorizados contra los mosquitos resalta también la necesidad de más opciones diversificadas y una evidencia mayor de su efectividad, seguridad e impacto, resalta el ECDC.

Medidas como la supresión de agua estancada en las casas, incluidos balcones y jardines, o la protección personal son otras de las recomendaciones sugeridas por este organismo. EFE

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