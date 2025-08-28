El ente electoral de Bolivia publica la convocatoria para el balotaje entre Paz y Quiroga

3 minutos

La Paz, 27 ago (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia convocó oficialmente este miércoles a la segunda vuelta por la presidencia y vicepresidencia del país que disputarán el próximo 19 de octubre las duplas lideradas por el senador centrista Rodrigo Paz Pereira y el expresidente conservador Jorge Tuto Quiroga.

La Sala Plena del TSE aprobó la convocatoria al balotaje «entre las dos candidaturas más votadas de las Autoridades y Representantes del Estado Plurinacional 2025», señala la resolución del organismo publicada en su página web.

El documento dispone «que la elección se realice el domingo 19 de octubre de 2025» con el mismo padrón electoral utilizado en la primera vuelta el pasado 17 de agosto y que, además de los ciudadanos habilitados para votar en territorio boliviano, también puedan volver a sufragar los residentes en 22 países.

La resolución ratificó, además, que el presidente y vicepresidente que sean elegidos en el balotaje «tendrán un periodo de mandato de cinco años, conforme a la Constitución» que rige en el país desde 2009.

Desde este miércoles también está permitida la difusión de propaganda electoral, que deberá cesar el 15 de octubre, mientras que la difusión de encuestas se podrá realizar entre el 28 de agosto y el 12 de octubre, según el calendario electoral aprobado en esta jornada.

Si alguna de las duplas decide declinar de participar en la segunda vuelta, podrá hacerlo hasta el 4 de septiembre.

El TSE oficializó en la víspera los resultados de las elecciones generales celebradas el 17 de agosto, que confirmaron el balotaje entre Paz, que obtuvo un 32,06 % de los votos, y Quiroga, que logró un 26,70 %.

Será la primera vez en la historia de Bolivia en que el presidente y vicepresidente se elegirán en una segunda vuelta, pues ese mecanismo fue introducido en la Constitución de 2009.

Para ganar en primera vuelta, un candidato debe lograr más del 50 % de los votos, o un mínimo del 40 % con al menos diez puntos de ventaja sobre el siguiente.

Paz es candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) junto al excapitán de policía Edman Lara y Quiroga (2001-2002) representa a la alianza Libre junto al emprendedor tecnológico Juan Pablo Velasco.

En la víspera, ambos opositores polemizaron sobre la realización del balotaje, pues Paz sugirió a Quiroga que renuncie a ir a la segunda vuelta para acelerar la «transición» y el exmandatario replicó que la «única» manera en que no participe «es que esté enterrado».

El cómputo oficial también ratificó el fin de los Gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) luego de casi dos décadas, pues el candidato oficialista Eduardo del Castillo alcanzó un 3,17 % de los votos, superando por poco el 3 % requerido por las normas vigentes para conservar la sigla del partido gubernamental.

El proceso electoral en Bolivia se desarrolla en un contexto de crisis económica reflejada en la falta de dólares y combustibles y una alta inflación. EFE

gb/eb/cda