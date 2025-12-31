El euro termina a la baja 2025 y se queda en 1,1732 dólares

1 minuto

Berlín, 31 dic (EFE).- El euro cotizaba este miércoles, último día del año, en 1,1732 dólares, después de sufrir una ligera caída del 0,14 % respecto a la víspera, tras una jornada en la que el euro confirmó que 2025 acabó revalorizado.

El euro se cambiaba a 1,1732 dólares hacia las 16.00 GMT, por debajo de los 1,1750 dólares de la jornada previa.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en 1,1750 dólares, por debajo de los 1,1757 de la víspera.

Respecto a como empezó el año -la moneda única cotizaba a 1,027 dólares el pasado 2 de enero-, el euro experimentó una notable revalorización en los últimos doce meses.

Este miércoles, el euro perdía un 0,14 % respecto al dólar después de que en Portugal los datos provisionales divulgados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) indicaran que la inflación interanual lusa en diciembre se mantuvo en el 2,2 %, mientras que, en España, el euríbor registró una tasa anual media de 2,256 %, inferior a la de 2024 (2,436 %).

El euríbor es el indicador más utilizado para calcular las hipotecas españolas a interés variable.

A partir del jueves, la zona euro contará con un nuevo miembro, Bulgaria, una economía de 6,4 millones de habitantes, un PIB per cápita de 24.300 euros, por debajo de la media europea (38.100 euros).

La economía búlgara representa el 0,5 % del PIB de la Unión Europea. EFE

