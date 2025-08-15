El FAS y Firpo tratan de ampliar ventaja en la cima del torneo Apertura de El Salvador

2 minutos

San Salvador, 15 ago (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) y el Luis Ángel Firpo intentarán el fin de semana sumar una nueva victoria en la sexta fecha del torneo Apertura 2025 de la Liga de El Salvador para ampliar la ventaja que los mantiene empatados en puntos en la cima de la tabla.

El Tigrillos del FAS, líder con 13 puntos y con la mejor cuota goleadora que los Pamperos del Firpo, recibirán al benjamín Zacatecoluca, que es último con 3 puntos y el ataque menos productivo del torneo.

Los Pamperos, segundos con 13 enteros, tendrán una visita más demandante ante el Fuerte San Francisco, club que ocupa la séptima plaza con 6 unidades con una victoria y dos empates.

El Águila, tercero con 8 puntos, intentará recortar distancias en su casa al recibir al vigente subcampeón, el Municipal Limeño, que es noveno con 4 puntos y no termina de despegar en el torneo.

El Isidro Metapán confía en llevarse los tres puntos en su duelo con el debutante Inter FA. Estos clubes ocupan la cuarta y undécima plaza con 7 y 3 puntos, respectivamente.

El vigente campeón, los Albos del Alianza, jugarán contra el Hércules, mientras que el Platense se medirá ante el Cacahuatique.

El Albos, dirigidos por el argentino Ernesto Corti, es dueño del quinto puesto con 6 enteros y el Hércules ocupa la octava posición con 5 unidades.

El Platense es décimo con 3 puntos y Cacahuatique se encuentra sexto con 6 enteros.

En la lucha por el goleo individual serán protagonistas José Erik Correa (COL), Yan Maciel (BRA) y el salvadoreño Juan Argueta, quienes encabezan la lista con 3 tantos cada uno.

Programación de la fecha seis:

– Sábado 16 de agosto: Hércules-Alianza, Firpo-Fuerte San Francisco, FAS-Zacatecoluca y Metapán-Inter FA.

– Domingo 17 de agosto: Águila-Limeño y Platense-Cacahuatique. EFE

