El festival de «artes y discapacidad» vuelve a Venezuela con el apoyo de la UE

Compartir

2 minutos

Caracas, 27 oct (EFE).- La segunda edición del ‘Festival Internacional de Artes y Discapacidad de Venezuela’ se celebrará entre el 2 y 21 de noviembre y tendrá presentaciones de danza, teatro o pantomima, entre otras, informó este martes la delegación de la Unión Europea (UE) en Caracas, que impulsa el evento.

En una nota de prensa, la UE detalló que el festival ‘DiverFest’ está dividido en tres tiempos. El primero, pautado del 2 al 6 de noviembre, consistirá en un espacio enfocado en el trabajo directo, la investigación y el intercambio de saberes con personas con síndrome de Down.

El segundo tiempo, entre el 11 y 15 de noviembre, incluye «intensas jornadas» de danza, teatro, pantomima, talleres, charlas, conferencias y presentaciones de libros «centrados en el arte, la discapacidad y la innovación tecnológica aplicada a este sector».

El tercero, del 17 al 21 de noviembre, tendrá una programación virtual en su mayoría -excepto la clausura, que será presencial- sobre laboratorios de danza inclusiva, lenguaje de señas en el teatro y otras actividades pensadas «especialmente para personas con condiciones de discapacidad, movilidad reducida o que se encuentran en el interior del país».

El DiverFest es el resultado de un proyecto de cooperación entre Producciones DV y la Embajada de Francia en Venezuela, y el respaldo de la Asociación Civil Apoye. Este año amplió su alcance y sumó a la delegación de la UE en Caracas como nuevo aliado.

El festival -que tuvo su primera edición en Venezuela en 2025- está dedicado a «visibilizar, promover y potenciar el talento artístico de personas con discapacidad, fomentando la inclusión cultural y la igualdad de oportunidades a través de las artes escénicas y visuales», subrayó la UE en la nota. EFE

rbc/llb

Los preferidos del público Los más discutidos