El fiscal de la CPI es suspendido en medio de denuncias de abuso sexual

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Un órgano rector de la Corte Penal Internacional (CPI) suspendió el lunes al fiscal jefe Karim Khan, quien enfrenta acusaciones de abusos sexuales por un integrante de su oficina.

La Mesa de 21 miembros de la Asamblea de Estados Partes (AEP) decidió remitir el caso de Khan al pleno que representa a todos los países miembros de la CPI.

La Mesa decidió suspender por mayoría «al Fiscal de sus funciones con efecto inmediato, en espera de la decisión final de la Asamblea de Estados Partes como órgano competente para decidir» su situación, señaló el organismo en un comunicado.

La decisión, sin embargo, tendrá un efecto apenas práctico, ya que Khan, de 55 años, pidió una licencia en mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones que él niega.

Khan ya había sido apartado del proceso emblemático de la CPI contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad.

El fiscal británico acaparó la atención cuando pidió la detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza.

Estados Unidos, en represalia, le impuso sanciones económicas y le prohibió su entrada a territorio estadounidense.

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