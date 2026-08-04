El gigante petrolero saudita Aramco registra un aumento del 44% en su beneficio en el 2T

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El gigante petrolero saudita Aramco anunció este martes un aumento de 44% de su beneficio neto en el segundo trimestre, impulsado por el incremento en los precios del crudo por la guerra en Oriente Medio

Aramco, cuyo accionista mayoritario es el Estado saudita, reportó un beneficio neto de 122.600 millones de riyales sauditas (32.700 millones de dólares) entre abril y junio, por encima de los 85.000 millones de riyales (22.670 millones de dólares) del mismo período de 2025.

Los precios del crudo han sido volátiles durante la guerra, y en el segundo trimestre de 2026 se mantuvieron por encima del mismo período de hace un año.

«Pese a la interrupción sin precedentes en el suministro (petrolero) por el estrecho de Ormuz, continuamos demostrando nuestra capacidad de mantener la continuidad de los negocios», declaró en un comunicado el presidente de Aramco, Amin H. Nasser.

Citó la «diversa base de activos y la planificación a varias décadas de Aramco, que incluye infraestructura estratégica como el oleoducto este-oeste, la capacidad de almacenamiento y las terminales de exportación».

Los combates en el Golfo restringen el paso de hidrocarburos por el estratégico estrecho de Ormuz, al tiempo que los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, anunciaron un bloqueo a Arabia Saudita en el mar Rojo.

Pero Nasser aseguró que los ataques hutíes contra Arabia Saudita no han tenido ningún «impacto significativo».

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