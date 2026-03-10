El gobernador de Briansk informa de «muertos y heridos» tras un ataque de Kiev con misiles

Moscú, 10 mar (EFE).- El gobernador de la región rusa de Briansk, Alexandr Bogomaz, informó este martes de «muertos y heridos» tras un ataque con misiles de Ucrania, sin precisar la cantidad de víctimas.

Según Bogomaz, Kiev golpeó «de forma intencionada a civiles».

Se están tomando medidas para paliar las consecuencias de ese «ataque terrorista inhumano», agregó.

Según el canal de Telegram Mash, el ataque causó al menos dos muertos, 12 heridos y dañó una veintena de vehículos.

El medio ruso indica que uno de los misiles impactó contra una fábrica para la producción de microesquemas para dispositivos electrónicos durante una rotación de turnos en la planta.

Cerca del lugar atacado hay un centro comercial y varios edificios residenciales, señala. EFE

