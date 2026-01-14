El Gobierno de Bolivia declara «emergencia energética y social» por la crisis económica

1 minuto

La Paz, 14 ene (EFE).- El Gobierno de Bolivia declaró este miércoles mediante un decreto la «emergencia energética y social» debido a la crisis económica por la que atraviesa el país marcada por una inflación acumulada de 20,40 % en 2025 y autorizó de manera excepcional la libre importación y venta de combustibles.

El Ejecutivo boliviano aprobó el decreto 5517 en el que entre sus primeros artículos «declara la emergencia energética y social» en todo el territorio nacional» ante el proceso inflacionario que vive el país, y la escasez de dólares y combustibles».

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía; reactivar la producción, con la finalidad de devolver la calidad de vida a las y los bolivianos y garantizar la reconstrucción integral de la economía boliviana», señala la norma. EFE

drl/eb/jrh