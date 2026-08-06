El gobierno de Colombia alerta sobre posibles «actos de terrorismo» durante la investidura presidencial

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El gobierno saliente de Colombia alertó el miércoles sobre posibles «actos de terrorismo» durante la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella que se celebrará el viernes en Cali, ciudad afectada recientemente por atentados guerrilleros.

El futuro mandatario de extrema derecha pidió al Congreso trasladar el acto de posesión, que históricamente se ha realizado en Bogotá, a la tercera ciudad más importante del país y bajo influencia de grupos del narcotráfico.

De la Espriella, de 48 años, ganó las elecciones en junio con la promesa de de bombardear, con el apoyo de Estados Unidos, a las organizaciones ilegales que operan en ese y otros puntos del país.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa del presidente izquierdista Gustavo Petro, aseguró el miércoles que existe una amenaza «latente» de atentados el día de la ceremonia, a la que asistirán una decena de jefes de Estado.

Se espera que acudan los presidentes de Argentina, Paraguay, Chile y Ecuador, además del rey de España Felipe VI, entre otros.

«Muy seguramente estos criminales pretenderían afectar este evento democrático con actos de terrorismo», dijo Sánchez a la emisora La FM.

– Incautación de explosivos –

Las fuerzas militares desplegarán 11.000 uniformados y las autoridades prohibieron el sobrevuelo de drones en Cali y municipios cercanos. Esos aparatos son empleados por las guerrillas para lanzar explosivos.

Cali es la principal ciudad cercana a regiones montañosas del suroeste del país sembradas con hoja de coca, el principal componente de la cocaína.

En el vecino departamento del Cauca, la policía interceptó la madrugada del martes un vehículo que transportaba 400 kilos de explosivos de fabricación artesanal.

En esa zona opera una disidencia de la extinta guerrilla FARC comandada por alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia.

Las autoridades sospechan que los explosivos iban a ser trasladados a Cali, de 2,2 millones de habitantes.

Inicialmente, De la Espriella pretendía realizar su acto de investidura en Cauca, pero cambió de decisión alegando malas condiciones climáticas.

En 2002 la ceremonia de investidura del presidente de derecha Álvaro Uribe fue blanco de ataques con explosivos lanzados desde un barrio cercano al palacio presidencial en Bogotá.

La guerrilla marxista FARC, que dejó las armas tras un acuerdo de paz en 2017, fue responsabilizada por esos hechos. Los artefactos no alcanzaron el lugar de la juramentación.

El bloque legislativo de la izquierda liderado por el senador Iván Cepeda, perdedor del balotaje con De la Espriella, anunció que no asistirá al evento del viernes y convocó a protestas en Cali, Bogotá y Barranquilla (norte).

La derecha teme un estallido social como el que respaldó Petro contra su antecesor Iván Duque. Las manifestaciones dejaron casi medio centenar de muertos entre 2019 y 2021, según Naciones Unidas.

El ministro Sánchez no descartó el despliegue de equipos antimotines de la policía el viernes en caso de disturbios y bloqueos.

De la Espriella propone un plan militar para golpear a guerrillas, a los paramilitares y a otros narcos que según expertos se fortalecieron en medio de los fallidos intentos de negociar la paz del gobierno saliente.

Petro desconoce el triunfo del presidente electo, alegando un supuesto fraude en el balotaje, denuncia que ninguna autoridad ha respaldado.

das-vd/vel