El Gobierno de De la Espriella destaca la lucha de la ONU contra el crimen y las drogas

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Bogotá, 2 sep (EFE).- El canciller colombiano, Omar Bula, destacó este miércoles los programas de la ONU de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para combatir la delincuencia organizada transnacional tras reunirse con el representante regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Amado Philip de Andrés.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería, Bula y De Andrés «dialogaron sobre los desafíos que representan las drogas y el crimen organizado transnacional y la necesidad de fortalecer la cooperación para enfrentarlos».

Por eso, argumentó el canciller colombiano, «resulta fundamental mantener una coordinación estrecha y oportuna con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de evitar la duplicación de esfuerzos, favorecer la coherencia entre las actividades desarrolladas por UNODC».

Bula también resaltó la experiencia acumulada por UNODC y señaló que el país puede aprovechar sus conocimientos y mecanismos de coordinación interministerial e intersectorial para fortalecer la respuesta frente al crimen organizado transnacional.

Este reconocimiento del nuevo Gobierno colombiano al trabajo del sistema de Naciones Unidas contrasta con las críticas a la ONU del propio canciller durante la campaña, cuando se desempeñaba como asesor de De la Espriella en temas internacionales.

«A la ONU la mató el globalismo. Se convirtió en su instrumento para implementar la controvertida Agenda 2030 (migración, género, clima, etc.) y adoptó una agenda antioccidental. Además de su neutralidad, perdió su credibilidad y desvirtuó su propósito fundacional», manifestaba Bula en X antes de ser canciller.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hace un seguimiento anual sobre cultivos ilícitos en Colombia, y en su reporte más reciente señaló que, en 2023 el país llegó al récord de 253.000 hectáreas de coca y se consolidó como el principal productor mundial de cocaína.

La Cancillería agregó este miércoles tras el encuentro que Colombia tiene previsto participar en el 15º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal y la intervención del país en el segmento de alto nivel estará a cargo del ministro de Justicia, Iván Cancino, mediante un mensaje en video. EFE

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