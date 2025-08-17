El Gobierno de Portugal prorroga el estado de alerta por ola de incendios hasta el martes

Lisboa, 17 ago (EFE).- El Gobierno de Portugal anunció este domingo que el estado de alerta por la ola de calor e incendios se prorroga durante 48 horas más, es decir, hasta el martes 19 de agosto y que los dos Canadair prestados por Marruecos se quedarán hasta el próximo miércoles ayudando en la extinción de las llamas.

La ministra de Administración Interna (del Interior), Maria Lúcia Amaral, admitió en una rueda de prensa que «aún persisten las dificultades y las condiciones muy desfavorables» en la lucha contra el fuego, especialmente después del «agravamiento de los vientos y de las dificultades operativas causadas por el humo».

«Así pues, la situación de alerta se renueva a partir de las 00.00 horas de mañana (23.00 hora GMT), 18 de agosto, y estará vigente hasta la medianoche del próximo martes 19», indicó la ministra.

La declaración inicial fue aprobada por el Ejecutivo luso el pasado 3 de agosto, y desde entonces se ha prolongado cuatro veces, la última anunciada este domingo.

Por tanto, siguen vigentes en el país la prohibición del acceso a las zonas forestales, las quemas agrícolas, los trabajos en zonas forestales utilizando cualquier tipo de maquinaria -como desbrozadoras o trituradoras-, así como los fuegos artificiales y artefactos pirotécnicos.

Amaral también anunció que las dos aeronaves prestadas por Marruecos la semana pasada -después de que Portugal activara el mecanismo bilateral de protección civil- se quedarán hasta el miércoles combatiendo las llamas.

Por su parte, el comandante de la Autoridad Nacional de Emergencias y Protección Civil (ANEPC), Mário Silvestre, informó de que las condiciones atmosféricas mejoraron a lo largo del día haciendo que el humo se disipara y pudieran trabajar los medios aéreos, que habían tenido dificultades durante toda la mañana.

Son nueve los incendios que más preocupan este domingo en el país, que arde desde hace días en medio de una ola de calor, siendo el de Trancoso, ubicado en la región de Guarda -fronteriza con España-, el más longevo tras más de una semana en activo. EFE

