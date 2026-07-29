El Gobierno de Trump insta a los países latinoamericanos a aumentar el gasto en defensa

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Washington, 29 jul (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles a los países latinoamericanos a incrementar su gasto en defensa y seguridad para hacer frente al crimen organizado.

«Es fundamental que nuestros vecinos de la región inviertan más en su propia defensa y seguridad. No hay razón para que ningún país, especialmente aquellos que enfrentan importantes amenazas narcoterroristas, destine tan poco a defensa», escribió Elbridge Colby, subsecretario de Defensa de Estados Unidos, en la revista Americas Quarterly.

El alto cargo del Pentágono calificó de «absurdo» que algunos países latinoamericanos «destinen menos del 1 % de su PIB a la defensa nacional», aunque no precisó cuáles.

Por el contrario, señaló que los aliados europeos de la OTAN «están aumentando significativamente su gasto», hasta alcanzar un 3,5 % del PIB en gastos militares y un 1,5 % adicional en cuestiones relacionadas con la seguridad.

Colby, que a principios de mes participó en la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, celebrada en Cusco (Perú), escribió el artículo de opinión para defender la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica.

El subsecretario apuntó que actualmente existe «una oportunidad histórica para que Estados Unidos y sus vecinos regionales colaboren» en el combate al narcotráfico y a otras amenazas.

La Administración de Trump fundó a principios de mes el llamado Escudo de las Américas, una alianza militar contra el crimen organizado integrada por Gobiernos conservadores de la región, de la que no forman parte ni Brasil ni México.

Colby apuntó que la estrategia de seguridad nacional del Gobierno de Trump pasa por actualizar la llamada Doctrina Monroe, un principio de la política exterior estadounidense del siglo XIX que estableció que Latinoamérica debía quedar bajo la esfera de influencia de Washington.

«Por supuesto, reconocemos que la Doctrina Monroe es controvertida en muchos ámbitos. Pero también es frecuente que se malinterprete», apuntó.

Colby defendió que el objetivo de Estados Unidos «no radica en la explotación, la subordinación ni la dependencia», sino en que las naciones latinoamericanas tengan «mayor prosperidad, seguridad y estabilidad».

Recordó que Estados Unidos se ha visto afectado por el tráfico de drogas y los flujos migratorios provenientes del sur, y aseguró que Washington movilizará «todos los recursos», incluidas las Fuerzas Armadas, para hacer frente a esas amenazas.

En ese sentido, puso como ejemplo las decenas de ataques estadounidenses en el Caribe contra lanchas supuestamente cargadas de drogas, una operación que ha sido criticada por implicar ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales. EFE

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