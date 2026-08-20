El Gobierno de Venezuela da la bienvenida al nuevo coordinador residente de la ONU

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Caracas, 20 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela recibió este jueves al nuevo coordinador residente de las Naciones Unidas (ONU) en el país, el canadiense Álvaro Rodríguez, a quien le dio la bienvenida y le manifestó su disposición de profundizar y diversificar la cooperación técnica.

A través de X, el canciller venezolano, Félix Plasencia, subrayó el «valioso acompañamiento» de las agencias de la ONU luego del doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela.

«Reafirmamos nuestra plena disposición para seguir profundizando y diversificando la cooperación técnica con la ONU, siempre sobre la base del diálogo, el respeto mutuo y la confianza por el bienestar de nuestro pueblo», indicó Plasencia, quien recibió en su despacho al funcionario.

Rodríguez sustituye en el cargo a Gianluca Rampolla, quien recibió a finales de julio una condecoración de las manos de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras cinco años de labor humanitaria en el país.

Tres días después del doble sismo, Rampolla informó que el organismo había instalado tres hospitales de campaña en La Guaira, el estado más devastado por el doble sismo, para atender a los heridos afectados.

Previo a la condecoración, el Gobierno de Venezuela y la ONU anunciaron un plan conjunto de sesenta días para evaluar las necesidades de recuperación tras los terremotos.

Al menos 6.438 personas perdieron la vida a causa del doble movimiento telúrico, según cifras oficiales.

El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de junio pasado, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década. EFE

rbc/lb/jrg