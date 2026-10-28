El Gobierno galo abre el debate del acceso universitario para detener la protesta

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París, 28 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, abrió este miércoles un debate político sobre la reforma del sistema de acceso a la universidad, una de las reivindicaciones de los alumnos de instituto que a finales de septiembre pasado lanzaron las protestas contra el Ejecutivo.

«A nuestros jóvenes les digo: esperamos mucho de vosotros, tenéis derecho a exigirnos mucho», aseguró el jefe de Gobierno en la Asamblea Nacional, donde invitó a los diferentes grupos políticos a hacer propuestas sobre el sistema de acceso a la universidad a partir de 2028.

El nuevo sistema será decidido por una nueva mayoría parlamentaria, tras las presidenciales de abril-mayo próximo, que irá seguida de unas legislativas en junio.

Lecornu aseguró que el actual sistema, denominado Parcoursup y lanzado en 2018, «ya no tiene futuro», aunque indicó que funcionará todavía en 2027 con mejoras.

Estas van destinadas a hacerlo menos opaco, principal queja de los estudiantes, que exigían su derogación. El primer ministro indicó que el año próximo los criterios de selección serán «más comprensibles» y que los alumnos que vean rechazada su candidatura al ingreso en una universidad recibirán una explicación sobre el motivo.

A partir de 2028 habrá un nuevo sistema, que Lecornu dijo tendrá que crearse y, por eso, pidió a los diferentes grupos que presenten sus propuestas.

«En los últimos días he escuchado todo tipo de propuestas. Unos apuestan por un proceso más selectivo, otros por suprimir toda selección», dijo el jefe del Gobierno.

Agregó que los grupos deberán debatir si se mantiene un método de selección de alumnos o se regresa al sistema de sorteo anterior, si este debe afectar a todas las disciplinas o solo a las que tienen más demanda y cómo valorar más a las que tienen menos.

El responsable de Universidades, Philippe Batiste, consideró «irrealista» no efectuar selección de acceso a la universidad, como proponen algunos partidos políticos y pidió «seriedad» a la hora de elaborar propuestas para el futuro.

Recordó que el Ejecutivo creará 15.000 nuevas plazas universitarias a partir del año próximo, lejos de las 250.000 que reclaman los estudiantes.

Con este debate, Lecornu pretende dar respuesta a las reivindicaciones estudiantiles, cuyos sindicatos aseguraron que mantienen los llamamientos a la protesta.

Sus representantes serán recibidos este jueves por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, al que acusan de exceso de contundencia policial en sus manifestaciones.

El viernes también tienen previsto acudir a la cacerolada convocada por los ‘chalecos amarillos’ en diversos puntos del país, incluida la puerta de la Asamblea Nacional.

Y, al día siguiente, se sumarán a las manifestaciones que sindicatos y ‘chalecos amarillos’ han convocado en todo el país por tercer sábado consecutivo.

A partir del lunes relanzarán los bloqueos de institutos tras el final de las vacaciones escolares y el 5 de noviembre participarán en la jornada de huelga general convocada por los sindicatos.

La agenda está cargada para el Ejecutivo, puesto que el 19 de noviembre está convocada una manifestación de jubilados.

Lecornu indicó que, a partir de este jueves, se multiplicarán las reuniones con las diferentes regiones para relanzar los proyectos de reforma de los establecimientos educativos. El Ejecutivo destinó 1.000 millones de euros para ese fin y abrió una línea de crédito de 4.000 millones suplementarios para las regiones. EFE

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