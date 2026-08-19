El Gobierno polaco presenta una reforma fiscal para aliviar a la clase media

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Berlín, 19 ago (EFE).- El Gobierno polaco presentó este miércoles una reforma fiscal que pretende aliviar la carga impositiva de la clase media y aumentar por el contrario los gravámenes para los mayores ingresos.

El objetivo de la propuesta es que el sistema fiscal sea «un poco más justo», según dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk, en una rueda de prensa en Varsovia, según declaraciones recogidas por la agencia PAP.

La reforma elevará el tramo de ingresos para la tasa más baja del impuesto sobre la renta, situado en el 12 %, de los 120.000 hasta los 130.000 eslotis al año (27.700 y 30.000 euros respectivamente).

Se introducirá una nueva tasa intermedia, del 24 %, para el tramo que va hasta los 150.000 eslotis anuales (34.600 euros) y a partir de esta cantidad se pagará la tasa máxima del 32 %.

Además, la reforma propone incrementar el impuesto de solidaridad que pagan las personas que ingresan más de un millón de eslotis anuales (más de 231.000 euros) del 4 % actual al 5 %.

Los cambios también afectarán a las empresas, pues aquellas con ganancias superiores a 200 millones de eslotis o 50 millones de euros pagarán un impuesto de sociedades del 22 %, en lugar del 19 % como hasta ahora.

«Ésta es una reforma que beneficiará a 3,5 millones de contribuyentes el año que viene», declaró por su parte del ministro de Finanzas y Economía, Andrzej Domanski.

«La ganancia anual, el beneficio de esta reforma, podría alcanzar hasta los 3.600 eslotis [832 euros]. Esto es dinero que se quedará en las carteras de los polacos», agregó.EFE

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